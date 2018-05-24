"Cимвол эпохи беларуского предпринимательства". Каким мы запомним Сергея Метто

Kyky поговорил с близкими ему людьми и бизнесменами, которые не знали Метто, как друга, но ценили за ведение бизнеса. Чтобы понять, каким был этот человек,поговорил с близкими ему людьми и бизнесменами, которые не знали Метто, как друга, но ценили за ведение бизнеса.





В варочном цеху столовой на окраине Минска Сергей Метто учредил компанию по производству чипсов еще в середине 90-х. "Онега" была далеко не первым проектом Сергея: в интервью он признавался, что попробовал себя в 14 видах бизнеса: продавал телефоны-трубки, коптильни, программное обеспечение, индийские мохеровые шарфы, динамометрические ключи.





Первый успешный бизнес-проект Сергей осуществил в 1992 году, когда привез в Беларусь партию марли и заработал около двух тысяч долларов. Уже потом случилась 15-я попытка реализоваться – "Онега".





Действительно, эта компания до недавнего времени была одной из самых заметных, прибыльных и креативных на беларуском рынке. Благодаря ей Метто долгое время (до 2016 года включительно) входил в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.





Но осенью 2017 года после того, как компания решила запускать производство в Колодищах, у "Онеги" начались финансовые трудности. Дошло до того, что председатель наблюдательного совета Silvano Fashion Group (который владеет в том числе компанией "Милавица") Томас Тоол получил контрольную долю в "Онеге". После этой сделки Сергей фактически перестал общаться с прессой.





Долгое время партнеры и журналисты не понимали, в чем дело. Сегодня многие признались нам, что теперь все в "деле" Сергея прояснилось. Бизнесмен умер на 52-м году жизни, его друзья говорят, "в самом расцвете сил". Перед смертью он обзвонил друзей, чтобы попрощаться. А мы публикуем воспоминания о Сергее с их слов.





Наталья Крашевская, коммуникационное агентство "Драйв-Медиа"





"Когда я узнала, что Сергей Метто умер, заплакала. Очень жаль, что такой сильный, умный, энергичный человек уже не с нами. Он был, по сути, символом эпохи беларуского предпринимательства начала 21 века. Ориентиром для многих. Можно сказать, предпринимателем от бога – в лучшем смысле этого слова.





Но в то же время оставался очень приятным и простым человеком. С ним было очень легко общаться: у Сергея не было присущей многим крупным руководителям, не говоря уже о собственниках бизнеса, короны на голове. Зато у него было потрясающее предпринимательское чутье, нестандартный взгляд на обычные вещи и отсутствие страха перед новым. Он не боялся креатива, он им жил.





Поэтому он был особенным даже в бизнес-тусовке. Он не боялся показаться смешным: надо было перебирать картошку – он перебирал. Стать "экскурсоводом" для детей на фабрике чипсов – никаких вопросов! Когда мы обсуждали креативные проекты у него в офисе, буквально через пару минут забывалось, что формат встречи – "презентация проекта руководителю".





Мы просто становились одной креативной командой, обсуждали, какие активности принесут лучший эффект. И Сергей генерировал не менее сумасшедшие идеи, чем мы. Вспоминается, как на "детской" пресс-конференции, которую мы организовали для "Онеги", один мальчик начал задавать вопрос со слов: "Я думал, вы старый и серьезный, как Лукашенко. Оказывается, вы молодой и интересный…"





Я не буду говорить банальных слов о том, что "смерть забирает лучших". Просто я уверена: Сергея будет не хватать каждому, кто его знал".





Партнер PR-студии Sette Игорь Кольченко





"Сейчас много хороших слов пишут о Сергее. И я скажу, хотя знакомы мы были только по работе на наших проектах. Мы с ним бегали polo-марафон – с ним и его обожаемыми дочками – а также копали вот эту картошку, которая была на фотках "Онлайнера". При первой встрече было понятно, что перед тобой человек из той категории чудаков, которые идут и своими широкими шагами, своими сумасшедшими идеями крутят нашу планету.





Когда-нибудь первым беларуским бизнесменам, которые подняли из руин Совка экономику (не приближенным олигархам, а настоящим предпринимателям) поставят памятник, и Сергей там будет в первом ряду. Я помню, как у него выпячивалась грудь, когда он показывал свой огромный завод, который достраивал-достраивал и не успел запустить в Колодищах.





И не представляю, как он справился с потерей всего этого. Немного просчитался со временем, кризис, все дела. Но я уверен, что он бы придумал что-то еще и, если бы не болезнь, мы бы услышали о новом Метто. Как у самых крутых бизнесменов, у него было потрясающее свойство – отсутствие страха ошибки. Прямо как на этикетке чипсов. Если присмотритесь, "смятаны з лукам" не бывает, есть только "цыбуля".





Сделал ошибку – извинился – исправил – пошел дальше работать. Главное, что бульба своя, родная, беларуская. Я запомнил его таким, приношу соболезнования его большой красивой семье. Таким отцом можно гордиться всю жизнь".





Операционный директор Artox Александр Стельмах





"Я познакомился с Сергеем порядка семи лет назад, когда мы вместе учились на одной из образовательных программ бизнес-школы ИПМ. Я в жизни не видел более бодрого и активного человека, он просто излучал энергию.





При этом, что большая редкость, за фасадом балагура и весельчака скрывался цепкий деловой человек: многие проекты Сергея – даже самые, казалось, безумные – были аккуратно продуманы и имели довольно устойчивую логику.





У Сергея был собственный взгляд на мир, были и недостатки (у кого их нет), однако они делали его образ цельным и честным. Это был живой, интересный, настоящий человек, который начинал с нуля и всего в жизни добился сам. Дай бог всем нам прожить такую жизнь. Глубокие соболезнования всем родным и близким Сергея".





Руководитель коммерческих спецпроектов TUT.by Александр Демидович





"Впервые мы познакомились с Сергеем на одном из "Пробизнесов", где он выступал. Больше раззнакомились, когда готовили Минский полумарафон 2015 года. Сергей принимал участие в команде dream-team. Только тогда я понял, что это за человек. Честно говоря, мне не совсем нравилось, что и как он делал в области маркетинга, рекламы, но, безусловно, он человек, заслуживающий большого уважения.





Он всегда покорял меня своей бизнес хваткой, инициативой. В любом непонятном и неясном проекте он мог рассмотреть зерно и сделать из этого что-то оригинальное, войти на рынок с новым продуктом. Многим он запомнится балагуром, весельчаком. Он брал своей харизмой.





На самом деле, было два разных человека: на публике он был тем Сергеем, которого мы запомним, а за камерами, когда мы бегали вместе, он раскрывался с совершенно другой стороны – человеком с семейными ценностями и заботами.





Когда "Онега" делала провокационные в плане маркетинга вещи, мы иногда схлестывались, я в открытую критиковал их рекламную активность на Marketing.by. Но когда мы общались вне бизнеса, это было совсем другое общение, я понимал, что это тоже элемент стратегии и провокационный инструмент.





Мне импонировало то, как он себя позиционировал. Бизнесменов с такой хваткой у нас, к сожалению, очень мало. Это большая утрата".





Генеральный директор бизнес-школы ИПМ Павел Данейко





"Сергей учился в самой первой группе нашей бизнес-школы ИПМ. Естественно, это особая группа, мы со всеми находимся в постоянных коммуникациях. С Сергеем тоже часто сотрудничали по самым разным вопросам. Он участвовал в наших семинарах, конференциях. Отчаянный предприниматель, экспериментатор. Невероятно оптимистичный человек… Больше не смогу ничего рассказать, как-нибудь потом, позже".





Директор агентства Red Graphic Надежда Зеленкова





"Сергей пришел к нам в Red Graphic c задачей сделать баннеры – так мы и познакомились. Он был ни на кого не похож. Реагировал бурно: "Круто, класс, что так вот предложили. Ха, я какой молодец, что пришел. Так бы сам не придумал…" А надо сказать, придумывать Сергей мог похлеще креативных директоров.





Позже мы привезли преподавателя по маркетингу Сергея Фененко и сделали большую стратегическую сессию по диджитал-маркетингу для "Онеги". Сергей был открытым, умел учиться, умел слушать. Не стеснялся спрашивать совета, хотя почти все делал по-своему. Умел радоваться новой мысли или идее восторженно, как ребенок.





Сергей знал, что маркетинг нужен, и верил в него. И в себя. Поэтому он мог делать смелые и дерзкие кампании. Этого очень не хватает всему рынку".









Руководитель РА "Белая Карона" и организатор фестиваля "Белый Квадрат" Алена Устинович





"Очень тяжело осознавать, что такой сильный и веселый человек ушел от нас в самом расцвете сил. Это очень большая утрата не только для тех, кто лично знал Сергея, но и для всего бизнес-сообщества Беларуси. Сергей Метто было невозможно не запомнить, даже однажды столкнувшись с ним.





Мы познакомились очень давно, еще в 90-х. Много лет вместе с ним шли рука об руку: сотрудничали и дружили. Почему-то сегодня вспомнилось время, когда мы с Сергеем неоднократно были в жюри конкурса "Бренда года", тогда же тесно общались с создателем этого конкурса, Жанной Гринюк, которая, к сожалению, тоже преждевременно ушла из жизни.





Это была очень искренняя дружба. Мы советовались, поддерживали друг друга во всем…Я помню темперамент Сергея, его чувство юмора, да он всех мог своей энергией зарядить. При этом Сергей запомнится как создатель яркого бренда, который знают не только в Беларуси. На мой взгляд, он олицетворял беларуских предпринимателей, которые могли и могут своим трудом добиться серьезных побед.





В какой-то год Сергей в лице своей компании стал генеральным партнером фестиваля "Белый квадрат", который мы организовываем. Наше сотрудничество в этом направлении длилось на протяжении нескольких лет. Это было хорошее, продуктивное время.





Я помню, однажды, когда у него начались проблемы в бизнесе, он сказал мне: "Сейчас я могу работать только по-любви". Знаете, мне кажется именно эта фраза характеризует его отношение ко всему: людям, работе, жизни...Я думаю, те малоизвестные мне истории, которые в итоге произошли с бизнесом Сергея, могли, в том числе, отразиться на его здоровье. Мои соболезнования всем близким, друзьям и другим, кто знал этого человека".





Директор по развитию бизнеса в Apply Logistic Group Дмитрий Черноморец





"У нас не было совместных проектов или дружбы. Беларусь – страна небольшая, Минск – город маленький, все находятся друг у друга на виду. Их компания была нашим клиентом, они проходили обучение по логистике. Его сотрудники говорили о его высокой требовательности.





В принципе, по-другому невозможно: он был предпринимателем, который тянул вперед всю компанию. Понятно, что ему хотелось, чтобы другие двигались с такой же скоростью. В отличие от многих этот человек сделал себя сам.





Метто – большая умница, когда я узнал о случившемся, очень расстроился. Я не знал его близко, но было видно, что это настоящий предприниматель, который горит, постоянно находится в своем деле. Шаг по продаже активов компании стал достаточно внезапным, но теперь я понимаю причины этого поступка.





Все видели, что он делал большие интересные проекты, не всегда имея для этого большие бюджеты. Например, кейс со сладкими батончиками обошелся "Спартаку" намного дороже, чем тот же кейс "Онеге". Но у кого получилось лучше?





Я не знаю, насколько уместно нарекать Сергея культовым, ведь когда мы говорим о культовости, подразумеваем шоуменство, а он не был шоуменом. И это добавляет ему еще больше симпатии.





Понимаете, это не чиновник, который сформировал активы, а потом стал на этой почве бизнесменом. Преподаватели бизнес-дисциплин в ВУЗах и других учреждениях обязаны включить кейс этой компании в свои программы: он всё сам сделал с нуля, а не "откусил" где-то или приватизировал. Метто должен войти в учебные программы – это будет лучший способ его запомнить".





Член cовета директоров инвестиционной компании "Юнитер" Владимир Василевский





"Мы с Сергеем учились на первой программе Executive MBA ИПМ, это было в 2001-2003 годах. Много времени тогда провели вместе в ходе учебы, с тех пор поддерживали дружеские отношения. В последний год мы особенно сблизились, я ему помогал в ряде вопросов. Общались много, до самого последнего момента.





Я разговаривал с ним неделю назад, после этого он был уже не в состоянии с кем-либо общаться, кроме самых близких, которые находились с ним рядом. В быту он был точно такой же, как и в бизнесе. Он человек органичный, цельный – масок или образов для разных ситуаций у него не было, он всегда был одинаковым, в своей неповторимой манере.





Был импульсивным, но не непредсказуемым. Легким на подъем, на принятие решений. Смелый в этих решениях. Везде проявлял нестандартный подход и нежелание следовать общепринятым правилам – всегда хотел экспериментировать.





Сергей был мастером оговорок по Фрейду, которые превращались в чеканные фразы, одна из таких запомнилась многим еще с периода нашей учебы: "Я шире вышу!". Она во многом характеризует его – он хотел сказать, мол, я шире смотрю на ситуацию и стремлюсь выше, к большему. Это была оговорка в ответ на вопрос:"почему ты, Сергей, вот этих преград не видишь и тех ограничений не замечаешь?".





И еще есть история: однажды, несколько лет назад, еще до его болезни, я пришел к нему в гости. Так как увлекаюсь винами, принес с собой примечательную бутылку красного, посколько Сергей всегда любил пробовать новые вкусы. Налили, попробовали, обсудили.





Я смакую свой бокал и смотрю – он свой пивом разбавляет. Говорю: "Что ж ты делаешь, еретик?". А он отвечает: "Я экспериментирую. Ну и что, что так никто не делает? Я должен попробовать, мне интересны невозможные сочетания". Ничего хорошего, конечно, из такого сочетания не получилось, но яркое воспоминание осталось.





Можно сказать, что Сергей жил ярко и ушел быстро. Ему диагностировали рак чуть больше года назад, но буквально до конца апреля ситуация была достаточно стабильна, у него были планы на жизнь – деловые, личные. Ситуация ухудшилась очень неожиданно, он сгорел буквально за три недели.





С одной стороны, это очень драматично, с другой – его болезнь не превратилась в затяжную агонию, которая была бы невыносимо мучительна и для него, и для его близких. Мы запомнили его таким – ярким и быстрым".







