"Наша стратегия остается прежней: соответствие стоимости нефтепродуктов и стоимости барреля нефти. Сегодня стоимость барреля нефти достигла $80. Действующий уровень цен нефтепродуктов на внутреннем рынке значительно отстает от новой стоимости барреля", - отметил Игорь Ляшенко.





"При $80 за баррель паритетная цена в условиях нашего внутреннего рынка на бензин 92-й и 95-й будет укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за 1 литр. Эти цифры применимы и к ценам Российской Федерации", - пояснил председатель "Белнефтехима".





При изменении стоимости барреля в большую или меньшую сторону пропорционально будет происходить и изменение цен на автомобильное топливо. Если нынешняя стоимость барреля нефти сохранится, то розничные цены на автомобильное топливо будут подтягиваться до названного уровня.





"С учетом сегодняшней стоимости барреля предстоит повышение цен на автомобильное топливо, но повторюсь, это будет идти синхронно с Российской Федерацией, практически на 24%", - сказал Игорь Ляшенко.





Отвечая на вопрос, продолжится ли повышение цен минимальным шагом - на 1-2 копейки, он отметил, что вряд ли правительство изменит данный режим.





"Хотя лично наша инициатива была немного ускорить этот рост, потому что от этого зависит финансовое благополучие предприятий, которые погружены в инвестиционные процессы", - рассказал председатель "Белнефтехима".