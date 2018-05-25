Многое можем сделать на месте

Уборочная прошлого года. На краю зернового поля около Кленовки застаю директора ОАО «Бабушкино подворье» Анатолия Кравченко. Естественно, стараюсь начать разговор с этой темы, но Анатолий Михайлович переводит его в другую плоскость: состояние автодороги, по которой приходится доставлять выращенный урожай на зерноток Тростино. Из-за него, точнее из-за отсутствия качественного покрытия, вырисовывается цепочка потерь: зерна (как бы вы не укрывали кузов автомобиля тентом, они на такой дороге неизбежны); времени доставки на переработку (водителю постоянно приходится маневрировать, причем на минимальной скорости, объезжая выбоины. Простаивают зерноуборочные, а во время заготовки кормов и кормоуборочные комбайны, теряются темпы уборки). Не будем забывать и об износе техники. Я заострил внимание только на этом примере, но ведь в сельском хозяйстве применяют большегрузную технику, многотонные машины, которым приходится ежедневно доставлять корм, другие грузы на животноводческие объекты. Если уж зашла речь конкретно, об ОАО «Бабушкино подворье», то немало вопросов у его руководства возникает и к состоянию другой важной для хозяйства автомобильной артерии автодороги: Забелышин-Орловка-Тихань-Пограничник. Впрочем, сегодня такая картина присуща состоянию местных автодорог не только у нас, а и в целом по республике. Добрая их половина капитально не ремонтировалась по 20-30 лет, а то и больше.

Местная дорожная сеть Беларуси в течение 3-4 лет должна быть приведена в порядок. Такую задачу Президент Республики Беларусь поставил 5 апреля 2017 года на совещании по вопросу развития местных автомобильных дорог. «Вопрос не просто назрел. Он перезрел в силу определенных причин», — пояснил Глава государства.

Отвечая на вопросы депутатов после Послания белорусскому народу и Национальному собранию, А.Г.Лукашенко отметил:

— Мы транзитная страна и немало от этого имеем. Поэтому вынуждены были в первую очередь заниматься международными магистралями. В будущем году закончим дорогу на Гродно. Настало время вернуться к дорогам местного значения. Такая программа существует. К 2020 году мы в основном закончим ремонт и восстановление местных дорог. Я имею в виду прежде всего связь областных центров с районными и районов с агрогородками. А кое-где пойдем на средние, малые деревни. В республиканском бюджете финансирование определено. Надо смотреть еще на местные бюджеты. Многое можем сделать на месте сами.

Если республиканские дороги можно назвать лицом страны, то дороги местные – имидж района. Через, например, забелышинские «ворота» к нам идет основной поток гостей и они, естественно, должны соответствовать времени. Надо учесть, что ОАО «Бабушкино подворье» имеет репутацию хорошего сельхозпредприятия на областном и республиканском уровне, поэтому и дороги к производственным объектам (машинный двор), подъездные пути к молочно-товарным комплексам должны соответствовать этому уровню.

Не случайно, эти вопросы находятся постоянно на контроле у районного исполнительного комитета, а наше ДРСУ-216, в силу своих возможностей, делает средний и текущий ремонт. Сегодня дорожникам благодарны животноводы МТК «Тростино», к которому они положили выравнивающий слой асфальтобетона. Механизаторы, выезжая с машинного двора, тоже вспоминают их добрым словом. К тому же выполнен ремонт автодороги Забелышин-Орловка-Тихань-Пограничник. Говорят, если не можешь сегодня сделать что-то выдающееся, сделай простое. Завтра еще, потом еще.

Состояние наших дорог, а еще наши населенные пункты, городской поселок, улицы зависят от каждого небезразличного хотимчанина, кто добросовестно трудится на местах, платит налоги, словом, заинтересован, чтобы экономика не сбавляла ход. Ведь именно совместные усилия – это и есть тот самый двигатель, который поможет держать курс вперед с нужной скоростью по любой дороге.

— Важность дорог между населенными пунктами и на их территории не меньше, чем у республиканских автомагистралей, — отмечает председатель Забелышинского сельисполкома Михаил Байков. – У наших жителей возникают вопросы по их состоянию. Ведь от таких «маленьких сосудов», впадающих в масштабные транспортные артерии, зависит работа и сельских предприятий. Каждый день по таким маршрутам ездим на работу или в школу, возвращаемся домой, жителей обслуживают автомагазин и почта. Поэтому реконструкция и ремонт таких малых дорог не должны оставаться на обочине. И то, что сделали дорожники в последнее время на территории нашего Совета, и, в частности, в а/г Забелышин, сельчанами воспринимается как начало большого пути. С государственной точки зрения, раньше начнем, а значит больше сэкономим.

Александр Лейчинский,

Фото Дмитрия Ламекина