В деревне Еловец Хотимского района открылся новый ФАП

В конце апреля нынешнего года Еловецкий ФАП переехал на новое место. Для фельдшерско-акушерского пункта в деревне было подготовлено помещение, полученное Хотимской ЦРБ в аренду у ОАО «Липовка». Возможно слово апартаменты здесь прозвучит громко, но, если сравнивать предыдущие условия с новыми — разница большая. Прежнее здание, в котором вел приём фельдшер, на протяжении длительного времени не ремонтировались и требовало серьезных вложений. Часть огромного здания, где в своё время располагались колхозная контора, сельский клуб, библиотека в последнее время вовсе не эксплуатировалась. Следовательно, любые затраты, направленные на ремонт помещения были бы неэффективными.

— Возникал ли вопрос о том, чтобы ФАП вообще закрыть? — интересуюсь у заведующей Валентины Хололовой.

— Таких кардинальных решений не рассматривалось, ведь на обслуживаемой территории проживают 305 человек и фельдшерско-акушерский пункт здесь необходим, чтобы следовать выполнению государственных социальных стандартов по охвату медицинским обслуживанием, — поясняет Валентина Владимировна. — 60 человек проживает в самом Еловце и 245 — в деревне Ольшов. У меня на участке 165 человек трудоспособного возраста, 45 детей до 18 лет, 10 из них — до 3-х лет, 1 ребёнок — до года, на учете стоят 2 беременные женщины, оставшаяся часть — лица пенсионного возраста. Много одинокопроживающих пожилых людей, которым требуется особое внимание, постоянно посещаю их.

Как отметила председатель Великолиповского сельисполкома Елена Мелешкина, ФАП в Еловце действительно необходим. Несмотря на то, что, к примеру, деревня Ольшов считается не такой уж отдалённой от райцентра, местные жители на сельском сходе выразили желание, чтобы находиться на обслуживании именно у своего фельдшера, им так удобнее.

— Надо отметить, что заведующий ФАПом Валентина Хололова у нас является ещё и старостой деревни Еловец, — говорит Елена Александровна, — через неё держим связь с населением. А ещё она вместе с санитаркой Валентиной Гуенковой как палочки-выручалочки в плане помощи сельсовету в вопросах благоустройства территорий.

Валентина Хололова человек местный, пользуется заслуженным авторитетом и уважением у населения. Она не только знает наизусть обо всех недугах своих подопечных, но и о том, чем живут сельчане, какие радости и горести переживают. Знает кому какие необходимы лекарства, с учётом этого два раза в неделю пополняет свой аптечный пункт медикаментами. Положенный перечень медпрепаратов первой необходимости всегда в наличии, по заказу жителей доставляет из аптеки всё, что им нужно. Ежедневно на приёме у фельдшера бывает порядка 10-ти человек. Конечно, как и любой сельский доктор Валентина Владимировна не может ограничиться только рабочим графиком. Телефонные звонки о том, что кто-то нуждается в её консультации, раздаются в любое время суток. Набор для оказания скорой и неотложной помощи — всегда наготове. Подумать только, в таком ритме сельский фельдшер трудится аж 48 лет!

— Хотелось бы, чтобы моё место занял молодой, более энергичный специалист, — говорит Валентина Владимировна. — Я считаю, что у нас очень хороший участок, где проживают добрые и отзывчивые люди. А тем более теперь, после переезда в такое комфортное помещение.

Помещение действительно смотрится достойно, оборудован приёмный покой, процедурный кабинет, имеется гинекологическое кресло. Следует сказать, что накануне здесь был проведён колоссальный фронт работ, начиная от стен, полов и потолка, заканчивая обустройством прилегающей территории. Два месяца здесь усердно трудились работники хозгруппы УЗ «Хотимская ЦРБ». Сделать качественно, красиво при минимуме затрат — задача всегда не из лёгких. Весомую роль в переезде сыграла и районная исполнительная власть в лице заместителя председателя райисполкома Николая Хучева, курирующего социальную сферу. От начала до завершения работ процесс лично контролировала и координировала главный врач ЦРБ Екатерина Ишутина. Поэтому всем, задействованным в этом деле от местных жителей остаётся передать огромное спасибо!









Елена БОРОВИКОВА.

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