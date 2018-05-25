Юные спортсмены Хотимского района получили необычный подарок к концу учебного года

Вот уже на протяжении 12 лет самые обычные сельские мальчишки и девчонки, школьники Забелышинской средней школы Хотимского района, прославляют свою малую родину спортивными достижениями и успехами. Они не привыкли жаловаться на отсутствие дорогостоящего спортивного инвентаря, современных залов, и даже на не снежную зиму. Здесь не ищут отговорок, а ищут пути выхода, чтобы результат был. И результат этот – победа.

А к концу текущего учебного года ребята и педагоги получили настоящий подарок: отремонтированное здание школы. Такой подарок юные спортсмены-любители получили благодаря председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому, который после посещения учебного заведения, где встретился со школьниками и педколлективом, оказал содействие в выделении денежных средств на ремонт школы.





— Учащиеся нашей Забелышинской школы являются неоднократными победителями районной спартакиады, а также становились победителями и призерами областных и республиканских соревнований, — рассказала Наталья Романовская, директор учреждения образования. – Так в копилке наград наших спортсменов победы на соревнаваниях по биатлону “Снежный снайпер” (2007-2018 гг.), по зимнему многоборью “Защитник Отечества” (2009-2018 гг.), многоборью “Здоровье” (2009-2017 гг.), в текущем году ребята стали победителями республиканских соревнований по выполнению нормативов физкультурно-оздоровительной программы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь. Всего за эти годы наши школьники завоевали только на соревнованиях республиканского уровня 306 медалей, из них 156 – золотых, 93 – серебряных, 57 – бронзовых.

Такие достижения не остались не замеченными и не оцененными. Для ребят созданы максимально комфортные условия для дальнейшей учебы и занятий спортом. Произведен ремонт крыльца центрального входа, холла, классов, спортивных залов, отремонтирована кровля и фасад здания школы. Ремонтные работы произведены на сумму почти в 500 тысяч рублей.

— Теперь мы еще больше будет стараться: ребята, тренируясь и обучаясь в современных классах и спортивных залах, заряжаются особой положительной энергией и стремление добиться победы у них в разы прибавилось, — уверена Наталья Александровна, которая от имени школьников, их родителей, всех жителей агрогородка Забелышин выразила огромную благодарность за такой приятный подарок. – И наши ребята, и все жители видят, что усердие, трудолюбие и целеустремленность дают результаты. И эти результаты ценятся. Мы осознаем, что внимание со стороны руководства к таким малым населенным пунктам выражается не только в словах, но и в практической помощи. А это стимулирует юное поколение. В том числе и на то, чтобы возвращаться после получения образования на свою малую родину.

Анна МАВИЧ