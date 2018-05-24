Для сведения руководителей организаций, предприятий, учреждений Лоевского района

С целью обеспечения выполнения пункта 3(1) постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» управление по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома сообщает, что на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (адрес:http://mintrud.gov.by) в разделе

«Государственная экспертиза условий труда» размещены разъяснения по представлению документов по аттестации рабочих мест по условиям труда, действующей на 1 января 2009 г., в электронном виде.

Программное обеспечение Модуля электронной формы «Результаты аттестации» и пакет эксплуатационных документов к нему размещены на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Получить бесплатно Модуль электронной формы «Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда» можно посетив разделы сайта «Деятельность», «Государственная экспертиза условий труда», «Автоматизированная информационная система «Мониторинг условий труда на производстве».

Документы по аттестации в виде электронных документов предоставляются нанимателем в органы государственной экспертизы условий труда посредством АИС «Мониторинг условий труда».

В. Козуля,

начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома