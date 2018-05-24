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Для сведения руководителей организаций, предприятий, учреждений Лоевского района
25.05.2018 — Разное | Лоевский край
С целью обеспечения выполнения пункта 3(1) постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» управление по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома сообщает, что на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (адрес:http://mintrud.gov.by) в разделе
начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома
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С целью обеспечения выполнения пункта 3(1) постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям...
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