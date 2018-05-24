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Ляшенко: цены на бензин нужно повысить на 24%

25.05.2018 17:44 — Разное | БДГ  
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Повышение цен на нефть приведет к подорожанию автомобильного топлива.

Об этом заявил глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко в интервью агентству БЕЛТА.

Он напомнил, что цена барреля нефти достигла 80 долларов, а уровень стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке намного отстает от цены барреля.

По мнению Ляшенко, один литр бензина марки 92 и 95 должен стоить 80-85 центов и изменяться в зависимости от повышения ли понижения цены барреля. При сохранении нынешней стоимости на нефть цены на топливо будут повышаться до соответствующего уровня.

«С учетом сегодняшней цены барреля ожидается повышение цен на автомобильное топливо, но повторюсь, это будет идти синхронно с Российской Федерацией, практически на 24%», — сказал глава «Белнефтехима».

По решению правительства, повышение цен будет происходить по-прежнему постепенно – на 1-2 копейки.

«Хотя лично наша инициатива была немного ускорить этот рост, потому что от этого зависит финансовое благополучие предприятий, погруженных в инвестиционные процессы», — добавил Ляшенко.

Напомним, о повышении цен на автомобильное топливо говорил и вице-премьер Владимир Семашко, который заявил журналистам 23 мая, что на белорусских НПЗ проходит дорогостоящая модернизация, цены на нефть растут, а стоимость топлива в Беларуси ниже, чем в соседних странах.

С начала года цены на топливо в Беларуси повышались уже восемь раз, 
в последний раз это произошло 12 мая.
 
 
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Повышение цен на нефть приведет к подорожанию автомобильного топлива.
 
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