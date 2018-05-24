Прогноз погоды на 26-27 мая

В выходные погодой будет управлять тёплый Скандинавский антициклон. Двигаясь на Москву, он сместит зону грозовых дождей с нашей территории. Будет сухо, комфортно и лишь немного облачно. Так что вполне можно отправиться на пикник или прогуляться по свежему воздуху.

Суббота пройдёт без осадков. Лишь ночью и утром небольшие дожди с грозами ожидаются в Брестской и Гродненской областях. Температура ночью от 8°С до 14°С. В Витебской и Могилёвской областях немного прохладнее – до 6°С. А вот в разгар дня столбики термометров поднимутся до 24°С, а по юго-западу страны и до 26°С. Атмосферное давление ночью будет медленно расти, и днём существенно не изменится.

В воскресенье и в начале следующей недели приблизительно такая же погода – малооблачно и без дождей. Будет жарко, до 26°С. Так что не забывайте поливать свои огороды.

Несмотря на то, что стоит тёплая погода, рекордов пока не предвидится. Самым жарким 25 мая останется в 2014. В Брагине тогда воздух прогрелся до +31°С. А вот самая низкая температура была в Гродно в 1969, термометры показывали -3°С.

Не обойдём стороной и народный календарь. 25 мая – день Епифана или «Рябиновка». В старину девушки надевали красные сарафаны и отправлялись водить хороводы вокруг рябины – просили дерево уберечь их дома от пожаров и стихийных бедствий. Примечали: если тёплое и солнечное утро без дождей, то лето будет сухим и пожароопасным. А если наоборот: утро пасмурное и небо затянуто тучами, то лето будет дождливым и холодным.