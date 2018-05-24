Яркие галстуки, красные знамёна, звонкие барабаны……и, несомненно, добрые и полезные дела… Вот что отличало пионеров всех времён. Они жили интересами своей страны и своего народа. Их лучшие традиции сегодня продолжает Белорусская республиканская пионерская организация. Жлобинская районная организация насчитывает в своих рядах более 6 тысяч человек.

В наше время пионерия – это нужные и увлекательные дела, много надёжных и верных друзей, весёлые и интересные праздники, на которые собираются ребята нашего района. Так, совсем недавно на площади Освободителей состоялся традици- онный районный праздник, посвящённый Дню пионерской дружбы. В его рамках прошли торжественная линейка, игры «Суперпятиклашка», «Лидер – итог», гала-концерт с участием победителей и призёров различных творческих конкурсов.

Кроме того, были награждены отличившиеся пионерские дружины и комнаты ученического самоуправления. Уже не первый год образцовой комнатой среди сельских учреждений образования становится комната Краснобережской средней школы, среди городских – средних школ № 11 и 12. Лучшими пионерскими дружинами названы дружины имени А. Гайдара Лукской СШ и СШ № 12.

Е. ЛИТОШ,

методист районного центра творчества детей и молодёжи. Фото предоставлено центром.

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