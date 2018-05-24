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В каких домах Слуцка не будет света во время капитального ремонта электросетей. График

25.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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В Слуцке уже установили 590 выносных счётчиков. Фото: Ольга Паздерина
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В этом году Слуцкий ГРЭС проводит капремонт воздушных линий электропередачи, во время которого в будние дни с утра до вечера будут отключать свет.

Периодичность работ по капитальному ремонту — один раз в 10 лет.

Замена провода, опор, обрезка крон деревьев

Время проведения работ Адреса потребителей
В июне, с 8.30 до 17.00 ул. Уласовца, 41−77
ул. Меличная, 19−72
пер. Мельничный, 1−13
пер. П. Маглыша, 1−6
В июне, с 8.30 до 17.00 ул. М. Богдановича, 188−218
В августе, с 8.30 до 17.00 ул. Выбранецкая
ул. Рабочая
1, 2, 5 пер. Рабочий
ул. Вишневая

Замена, монтаж провода

Время проведения работ Адреса потребителей
В июле, с 8.30 до 17.00 ул. Чайковского, 1−34
ул. Гастелло, 1−28
1 пер. М. Богдановича, 1−33
пер. Чайковского, 1−20

Ремонт и замена оборудования, замена изоляторов и провода

Время проведения работ Адреса потребителей
В октябрь и в ноябре, с 8.30
до 17.00		 деревни Ячево и Малая Падерь

В ТЕМУ. Кроме капитального ремонта электросетей, в 2016 и 2017 годах в слуцких частных домах установили 590 выносных счётчиков. В этом году планируется установить 8 таких приборов.

Стоимость одного комплекта прибора учёта составляет 500−600 рублей (без затрат на установку).

Напомним, что по программе модернизации энергосистемы к 2023 году в Слуцке должны полностью уйти от дисковых приборов учёта электроэнергии, у всех потребителей должны стоять электронные счётчики. Это делается для удобства контролёров, снимающих показания, и абонентов, которых работники «Энергосбыта» не будут беспокоить своими визитами.

 
 
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В Слуцке уже установили 590 выносных счётчиков. Фото: Ольга Паздерина Самое важное Я худею с «Бункером». Ещё раз о питании...
 
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