В каких домах Слуцка не будет света во время капитального ремонта электросетей. График



В Слуцке уже установили 590 выносных счётчиков. Фото: Ольга Паздерина

В этом году Слуцкий ГРЭС проводит капремонт воздушных линий электропередачи, во время которого в будние дни с утра до вечера будут отключать свет.

Периодичность работ по капитальному ремонту — один раз в 10 лет.

Замена провода, опор, обрезка крон деревьев

Время проведения работ Адреса потребителей В июне, с 8.30 до 17.00 ул. Уласовца, 41−77

ул. Меличная, 19−72

пер. Мельничный, 1−13

пер. П. Маглыша, 1−6 В июне, с 8.30 до 17.00 ул. М. Богдановича, 188−218 В августе, с 8.30 до 17.00 ул. Выбранецкая

ул. Рабочая

1, 2, 5 пер. Рабочий

ул. Вишневая

Замена, монтаж провода

Время проведения работ Адреса потребителей В июле, с 8.30 до 17.00 ул. Чайковского, 1−34

ул. Гастелло, 1−28

1 пер. М. Богдановича, 1−33

пер. Чайковского, 1−20

Ремонт и замена оборудования, замена изоляторов и провода

Время проведения работ Адреса потребителей В октябрь и в ноябре, с 8.30

до 17.00 деревни Ячево и Малая Падерь

В ТЕМУ. Кроме капитального ремонта электросетей, в 2016 и 2017 годах в слуцких частных домах установили 590 выносных счётчиков. В этом году планируется установить 8 таких приборов.

Стоимость одного комплекта прибора учёта составляет 500−600 рублей (без затрат на установку).

Напомним, что по программе модернизации энергосистемы к 2023 году в Слуцке должны полностью уйти от дисковых приборов учёта электроэнергии, у всех потребителей должны стоять электронные счётчики. Это делается для удобства контролёров, снимающих показания, и абонентов, которых работники «Энергосбыта» не будут беспокоить своими визитами.