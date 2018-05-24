С 1 июня в Беларуси подорожают сигареты





Так, продукция ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман", а точнее, сигареты Minsk city и Minsk capital, подорожает на пять копеек. Аналогичная судьба ожидает марки NZ и Kent, а также сигареты Queen colibri, Matrix Blue, Portal One. А вот Rothmans Demi Click Amber прибавят сразу 9 копеек.

Изменятся цены и у компании "Табак-инвест", чьи сигареты "Корона слим" подорожают на две копейки. Зато сразу на 6 копеек подешевеют "Корона, 24 сигареты" и "Корона голубая, 24 сигареты". А вот любителям Monte Carlo Silver придется дополнительно раскошелиться на 15 копеек, Camel — на 17 копеек. Также от пяти до десяти копеек прибавят некоторые виды сигарет Sobranie и Winston.

В министерстве отметили, что с 1 июня на территорию Беларуси начнет ввозить сигареты СЗАО "Энерго-Оил". Уже известны цены на его товар: L&M Motion и L&M Compact — 1,9 рубля, L&M Blue Label — 2,05 рубля, Parliament — 3,1 рубля, Marlboro — 2,8 рубля.

У белорусских производителей и импортеров сигарет есть право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.