В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США кошка прокатилась на крыше автомобиля по скоростной трассе (ВИДЕО) По словам женщины, они с дочкой сперва подумали, что автомобиль «оседлал» енот, но потом поняли, что это всего лишь кошка. Они догнали машину и указали водителю,...

По словам женщины, они с дочкой сперва подумали, что автомобиль «оседлал» енот, но потом поняли, что это всего лишь кошка. Они догнали машину и указали водителю, что он везет на крыше необычного пассажира.В итоге животное, явно чувствовавшее себя некомфортно, сняли и передали зоозащитникам, которые попробуют выяснить, как кошка забралась на авто.