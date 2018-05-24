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В США кошка прокатилась на крыше автомобиля по скоростной трассе (ВИДЕО)
25.05.2018 18:00 — Разное | Беларусь Сегодня
По словам женщины, они с дочкой сперва подумали, что автомобиль «оседлал» енот, но потом поняли, что это всего лишь кошка. Они догнали машину и указали водителю, что он везет на крыше необычного пассажира.
В итоге животное, явно чувствовавшее себя некомфортно, сняли и передали зоозащитникам, которые попробуют выяснить, как кошка забралась на авто.
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По словам женщины, они с дочкой сперва подумали, что автомобиль «оседлал» енот, но потом поняли, что это всего лишь кошка. Они догнали машину и указали водителю,...
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