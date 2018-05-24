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Трамп передумал отменять встречу с лидером КНДР
25.05.2018 18:00 — Разное | Беларусь Сегодня
"Мы возобновили диалог с Пхеньяном. Вполне возможно, что наша встреча состоится 12 июня", — заявил Трамп во время общения с журналистами.
Напомним, только вчера Дональд Трамп отправил лидеру КНДР
При этом глава Белого дома отмечал, что готов к проведению переговоров в будущем. После этого поползли
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"Мы возобновили диалог с Пхеньяном. Вполне возможно, что наша встреча состоится 12 июня", — заявил Трамп во время общения с журналистами. ...
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