Трамп передумал отменять встречу с лидером КНДР





"Мы возобновили диалог с Пхеньяном. Вполне возможно, что наша встреча состоится 12 июня", — заявил Трамп во время общения с журналистами.

Напомним, только вчера Дональд Трамп отправил лидеру КНДР официальное письмо с отказом от проведения саммита в Сингапуре. "К сожалению, из-за сильного гнева и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно. Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достичь мира и процветания", — приводит цитату из письма Белый дом.

При этом глава Белого дома отмечал, что готов к проведению переговоров в будущем. После этого поползли слухи , что Трамп решил сыграть на опережение и успеть отказаться от встречи до того, как об этом заявит Ким Чен Ын.