В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей и Лавров подпишут соглашение по вопросам въезда иностранных болельщиков на ЧМ-2018 Беларусь и Россия готовили данное соглашение с учетом того, что в июне-июле наши соседи будут принимать одно из главных спортивных событий в мире — чемпионат...

Беларусь и Россия готовили данное соглашение с учетом того, что в июне-июле наши соседи будут принимать одно из главных спортивных событий в мире — чемпионат мира по футболу, при этом многие болельщики проследуют в Россию транзитом через нашу страну.Планируется, что соглашение будет подписано во время рабочего визита Сергея Лаврова в Беларусь 28—29 мая. Кроме того, главы МИД двух стран проведут переговоры. Ожидается, что Макей и Лавров обсудят развитие сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах, а также поделятся мнениями о других вопросах, представляющих взаимный интерес.