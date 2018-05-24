В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минтруда: "Пенсионный калькулятор" на портале соцзащиты пользуется спросом Сайт работает в тестовом режиме с лета минувшего года. Он был создан для улучшения сотрудничества органов и организаций социальной защиты с населением. На...

Сайт работает в тестовом режиме с лета минувшего года. Он был создан для улучшения сотрудничества органов и организаций социальной защиты с населением. На портале можно найти информацию, электронные услуги и сервисы из социально-трудовой области. Особенно популярным стал сервис "Пенсионный калькулятор", который помогает рассчитать примерный размер будущей пенсии.Калькулятор различает пенсию по возрасту, социальную, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Для расчета необходимо ввести определенные данные (в зависимости от вида пенсии): о стаже, индивидуальном коэффициенте заработка, группе инвалидности, поле и возрасте, информацию о том, работаете ли в данный момент, и некоторые другие параметры.