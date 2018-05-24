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Харви Вайнштейн отпущен под залог в миллион долларов
Суд отпустил продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальном насилии, под залог в миллион долларов.
Вайнштейна отвезли в суд после того, как утром 25 мая
Кроме выплаты залога, обвиняемый обязался носить электронный браслет и не выезжать никуда из штатов Нью-Йорк и Коннектикут.
Напомним, осенью 2017 года десятки женщин, в числе которых были знаменитые актрисы и модели, признались общественности, что пережили домогательства и сексуальное насилие со стороны Вайнштейна.
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Суд отпустил продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальном насилии, под залог в миллион долларов.
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