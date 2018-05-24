​Харви Вайнштейн отпущен под залог в миллион долларов

Суд отпустил продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальном насилии, под залог в миллион долларов.

Вайнштейна отвезли в суд после того, как утром 25 мая он сам пришёл в полицию , где его формально арестовали. На заседании ему предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Вайнштейн свою вину не признал.

Кроме выплаты залога, обвиняемый обязался носить электронный браслет и не выезжать никуда из штатов Нью-Йорк и Коннектикут.

Напомним, осенью 2017 года десятки женщин, в числе которых были знаменитые актрисы и модели, признались общественности, что пережили домогательства и сексуальное насилие со стороны Вайнштейна.