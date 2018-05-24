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Потолок 2,5 кажется низким? В Тарту есть квартира, где в спальне потолок высотой в 1 метр
На улице Рийа в Тарту сдается странная двухкомнатная квартира. Одна из комнат обычная, что было во второй — загадка. Но потолок там высотой примерно в метр.
Журналисты наткнулись на это странное жилище на портале недвижимости
Кухня-гостиная и одна из спален — обычные.
А вот чтобы попасть во вторую спальню, нужно подняться по лесенке (на фото слева), согнуться и — больше не выпрямляться. И попадешь сюда.
Площадь этой комнатки не входит в общую площадь квартиры, и ее владелец понятия не имеет, зачем эту комнатушку построили. Но — в ней есть окно!
Для спаленки сделали мебель по спецзаказу. Вместили кровать, стеллаж и даже рабочее место.
Необычная квартира расположена в старинном доме.
Сдавалась за 370 евро в месяц. И уже нашла арендаторов — на сайте указано, что она забронирована.
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Правда, в одной из двух комнат.
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