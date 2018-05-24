БГК им. Мешкова закончил выступление в сезоне 2017/18. Итоги: в Лиге чемпионов выход в плей-офф из элитной группы, в SEHA-лиге попадание в «Финал четырех» и четвертое место в решающей стадии, 10-е юбилейное чемпионство в родном чемпионате страны.

Давайте вместе вспомним самые яркие моменты гандбольного сезона лучшего клуба Беларуси, сопровождая комментарием тех, кто наблюдал за командой со стороны.

Начало было сверхпозитивным. В первом матче Лиги чемпионов был обыгран польский «Виве»

«Виве» — победитель Лиги чемпионов сезона 2015/16. С того момента польская команда претерпела изменения, но незначительные. Это по-прежнему главная ударная сила польского гандбола. Тем не менее, дома БГК сумел обыграть фаворита со счетом 28:25. Еще болельщики отметились креативным баннером.



Фото: БГК имени Мешкова

Присутствовавший на том матче Лиги чемпионов журналист Сергей Канашиц делится впечатлениями.

— Мои ощущения тогда и сейчас немножко разные. На тот момент это было коротко: вау! Обыграть «Виве» — это казалось нереально круто. Но сейчас я понимаю, что из той победы выжали не все, что могли. Знаешь, как ребенок, которого впервые в жизни привели стрелять в тир: он прицелился, выстрелил и… попал! Неописуемый восторг. Но потом он стал думать: как бы мне снова попасть и не облажаться? И промахивался, потому что мозг в данном контексте не лучший помощник — действовать должны инстинкты. Если эквилибрист при каждом шаге будет думать, как бы ему не упасть, он непременно упадет. Если жонглер станет просчитывать каждое свое движение в отдельности, а не делать все в комплексе, все предметы разлетятся в разные стороны. У БГК этого автоматизма на площадке пока нет. Отсюда и идут эти обидные поражения, отсутствие стабильности в результатах. Но даже нынешним составом, я полагаю, БГК мог выступить лучше, команда не сумела раскрыть свой потенциал на все сто процентов. Почему? Это уж не мне судить. Тренерский штаб пусть дает отчет, а руководство решает, как быть дальше.

В ноябре БГК им. Мешкова дома провел «Матч недели» в Лиге чемпионов

В каждом туре Лиги чемпионов Европейская федерация гандбола еще задолго до начала уик-энда выбирает главный матч среди всех поединков Европы. Эта игра сопровождена повышенным интересом болельщиков, СМИ и других команд.



Фото: БГК имени Мешкова

В 6-м туре Лиги чемпионов «Матчем недели» была назначена игра БГК им. Мешкова — «Киль». В Брест приехал легендарный немецкий клуб.

— Тот факт, что ЕГФ-маркетинг назначил игру БГК им. Мешкова — «Киль» в 6-м туре «Матчем недели» подчеркивает отличную работу брестского клуба, которую он проводит в Лиге чемпионов как на площадке, так и вне ее, — объясняет управляющий директор компании ЕГФ-Маркетинг Давид Шлезяк. — При выборе «Матча недели» мы учитываем не только спортивные аспекты, но и маркетинговые, и коммерческие факторы. Цель ЕГФ-маркетинга — показать спонсорам и партнерам наилучшим образом все наши продукты. Поэтому тот факт, что именно матч БГК им. Мешкова был выбран MOTW, означает, что ЕГФ-маркетинг воспринимает Брест и Беларусь очень важными составляющими своего турнира — Лиги чемпионов.

Вместе с «Килем» в рамках MOTW в Брест приехал самый известный гандбольный комментатор Европы Том О’Брэнеган. Он поделился своими впечатлениями еще сразу после матча.



Том О’Брэнеган. Фото: by.tribuna.com

— Должен сказать, что на арене невероятная атмосфера. Три с половиной тысячи человек поддерживают команду так громко, что кажется, что их десять тысяч. Такая поддержка заставляет соперника чувствовать себя некомфортно.

В регулярном сезоне SEHA-лиги БГК им. Мешкова сыграл вничью с «Вардаром»

Еще в течение регулярного сезона SEHA-лиги в этом европейском турнире случилась небольшая сенсация. Македонский «Вардар», будучи победителем SEHA-Газпром-лиги и Лиги чемпионов сезона 2016/17, блистательно проводил и минувший турнир. В регулярке клуб оформлял победу за победой, не допуская ни малейшей осечки. «Вардар» споткнулся в Бресте — ничья 25:25.

— В седьмом сезоне SEHA-лиги было 10 европейских команд. «Вардар» — победитель SEHA-лиги и Лиги чемпионов сезона 2016/17 — яркий представитель, который снова взял трофей нашего турнира и добрался до «Финала четырех» Лиги чемпионов. К тому же в регулярном сезоне «Вардар» одержал 19 (!) побед и допустил лишь одну ничью с БГК им. Мешкова. Думаю, этот результат как раз и показывает высокий уровень брестского клуба, — отмечает управляющий директор SEHA-Газпром-лиги Синиша Остоич.

БГК им. Мешкова обыграл ПСЖ и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Пожалуй, главное позитивное событие сезона 2017/18. ПСЖ — гранд европейского гандбола с россыпью звезд. Мы о них рассказывали.

5 суперзвезд, которые приедут в Брест в составе ПСЖ

Казалось, что даже решив задачу по выходу в плей-офф, ПСЖ уничтожит БГК в Бресте. Выходило даже наоборот. В какой-то момент брестчане побеждали с разницей в 10 мячей — 16:6. Затем преимущество было растеряно, но победу «мешковцы» сохранили, пусть и с минимальным перевесом — 29:28.



Фото: БГК имени Мешкова

— Для меня победы над «Виве» и ПСЖ стали яркими праздниками, запавшими в душу и память, — делится наблюдениями самый известный гандбольный журналист Сергей Новиков. — Это были примеры слаженной совершенной работы всех клубных служб и подразделений. И в первую очередь, конечно, команды и тренеров. Верю, что таких дней в жизни клуба и болельщиков станет больше на единицу времени. Побед много не бывает. Ведь они — то хорошее, к чему невозможно привыкнуть.

— Не буду говорить, какая мотивация была у ПСЖ. Это мы опустим. Победа над таким грандом — это уже исторический факт. Только дилетанты рассказывают, что этот матч уже ничего не решал для Парижа. Я считаю, что Карабатич и компания в любой игре остаются профессионалами. Игра мне действительно запомнилась. Это очень яркая победа! — позитивно настроен заслуженный тренер Беларуси Владимир Азов.

В этом сезоне у БГК на домашних матчах состоялось два аншлага — на ПСЖ и «Нанте»

Победный матч над ПСЖ в брестской «Виктории» собрал аншлаг — 3740 болельщиков неистово поддерживали свою команду, а табличка на кассе перед игрой бодро рапортовала: все билеты проданы!



Фото: БГК имени Мешкова

— Определенно, гандбол в Бресте стал праздником. Сужу об этом не с чьих-то слов, знаю точно: в городе живут родители жены и еще много знакомых, которые стали настоящими фанатами гандбола и БГК имени Мешкова, — рассказывает свою семейную историю журналист Сергей Канашиц. — Я и сам с удовольствием езжу на игры даже из Минска, хотя это не близкий путь. Жил бы в Бресте — не пропустил бы ни одной игры. Потому что это потрясающий адреналин и просто приятное времяпрепровождение. И за это отдельный респект маркетинговому отделу, который в нынешнем сезоне, на мой взгляд, выступил лучше, чем команда на площадке.

— Мы видим, что БГК им. Мешкова отлично справляется и развивается в таких аспектах, как организация матчей и маркетинг, — профессионально оценивает работу управляющий директор компании ЕГФ-Маркетинг Давид Шлезяк. — Это прекрасно видно по тому, как клуб общается со своими болельщиками, продвигает свои домашние игры и прилагает максимум усилий, чтобы создать праздник на каждом домашнем матче Лиги чемпионов. Всё это и позволяет в итоге собирать полные трибуны.



Фото: БГК имени Мешкова

Болельщики БГК дважды были признаны Fan of the week

Болельщики БГК имени Мешкова были признаны лучшими в Лиге чемпионов в этом сезоне сразу дважды. Это специальная престижная номинация от Европейской федерации гандбола. После знаменательного для клуба матча против датского «Ольборга» 7 февраля — в День рождения основателя гандбола на Брестчине Анатолия Мешкова — один из лучших супервайзеров Европейской федерации гандбола Томас Хенц высказался по поводу брестских болельщиков.

— Болельщики поддерживали команду, не ущемляя соперника. Я был приятно удивлен! Еще мне понравилось, как маскот передвигался по арене. И конечно, чирлидеры. Они одни из лучших из тех, кого я видел на соревнованиях под эгидой Европейской федерации гандбола.

— Мы увидели большую работу, которую проделывает БГК им. Мешкова в своих аккаунтах в социальных сетях, — итожит управляющий директор компании ЕГФ-Маркетинг Давид Шлезяк. — В частности, клуб держит постоянную связь с болельщиками в рамках продвижения матчей Лиги чемпионов. Наряду с высоким уровнем организации матча и страстью фанатов в Бресте всегда создается особая атмосфера. Поэтому тот факт, что мои коллеги дважды назвали болельщиков БГК им. Мешкова «Fan of the week», меня нисколько не удивляет. Считаю, клуб и белорусское гандбольное сообщество должны гордиться этим признанием.



Фото: БГК имени Мешкова





БГК им. Мешкова третий раз подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Подводя итог именно еврокубковому сезону, мы обратились к белорусским экспертам с вопросом «Этот успех стоит считать серьезным достижением или уже мало довольствоваться выходом из элитной группы?». Начинает философские рассуждения Сергей Канашиц.

— Ты научился ползать. Будешь доволен этим своим умением или будешь совершенствоваться дальше? Ты научился ходить неуверенными шагами. Остановишься на достигнутом или продолжишь дерзать? А когда поехал на трехколесном велосипеде, посчитаешь, что жизнь удалась и на мотоцикле с автомобилями ездят только небожители? Ваш вопрос из этого же разряда: все зависит от тебя, от твоих желаний и амбиций. Многие ведь, фигурально выражаясь, всю жизнь ползают и считают это полноценным существованием, не стремясь к чему-то большему. Конечно, выход в плей-офф три раза подряд — это определенный уровень. БГК уже не ползает, он довольно уверенно научился ходить. Тот, кто считает, что этого достаточно — тормозит развитие всего проекта, а зачем клубу тормоза? Здесь должны остаться и работать те, кто смотрит ввысь, видит там свои мечты и знает, что через какое-то время их непременно добьется. И готов для этого сделать все, что от него зависит. Брест сегодня по меркам нашей страны проект уникальный — он дает возможность амбициозным планам сбыться. Поэтому мой ответ однозначен: конечно, мало довольствоваться выходом из элитной группы. Это тот плацдарм, с которого нужно стартовать дальше. Уверенно и смело, без оглядки на подножие.

Присоединяется и Владимир Азов.

— Команде безумно тяжело проводить такой напряженный сезон. Отыграть 70 матчей безумно тяжело. Вы представляете, какую эмоциональную и физическую нагрузку получает коллектив? Очень приличную!

Если брать сезон в целом, то он получился неплохим — команда выполнила основные задачи. «Финал четырех» SEHA-лиги, третий раз подряд 1/8 финала в Лиге чемпионов, победа в чемпионате — это достойно. Конечно, хочется еще прогресса, но в этом сезоне помешали травмы. Отмечу, что их получали в основном новички этого сезона. Допускаю, что они произошли на фоне приличного утомления. Ну и еще жаль, что мало игровой практики получал талантливый брестский парень Андрей Юринок.

БГК им. Мешкова стал 10-кратным обладателем звания чемпиона Беларуси



Фото: БГК имени Мешкова

Победив в последнем матче чемпионата страны, БГК им. Мешкова стал обладателем золотых медалей — уже десятых по счету. Подвел черту под выступлением «мешковцев» журналист Сергей Новиков.

— Для констатации почти полной идентичности нынешних результатов БГК и прошлосезонных хорошо бы дождаться исхода кубкового «финала четырех». Но и он при любом течении событий едва ли существенно повлияет на восприятие еще одного прожитого командой года.

Начнем с того, что он прожит не зря. Стал ли брестский гандбол за этот сезон лучше? Несомненно.

Были праздничные радости вроде побед над «Виве» и «ПСЖ». Были красивые, заставлявшие еще сильнее уважать команду домашние зарубы с «Килем» и «Фленсбургом».

Была замечательная работа маркетинговой службы. Она не переставала вдохновлять фирменными креативными находками и высокими «семеновскими» стандартами стиля, влюбляли в гандбол все больше брестчан и не только.

Была профессиональная, умная и взвешенная информационная политика клубной пресс-службы. Она работала исчерпывающе информативно, с достоинством и без ура-патриотичных перехлестов, что подобным структурам удается редко.

Была, наконец, замечательная «лига зубрят»! И уже только одна она, без всяких подкреплений, затянула бы этот год клуба в плюс.

И все же главной удачей БГК в уходящем сезоне назову куда более серьезное и драматичное, нежели прежде, соперничество с минским СКА. Противостояние клубов обрело статус «класико», которое ни у кого не повернется язык ернически переиначить в «бульбасико» на футбольный манер.

При всей остроте соревновательных противоречий, при возможных антагонизмах в личностных отношениях руководителей и управленцев связка БГК и СКА — это именно то, что тянет сегодня наш гандбол вперед вопреки тотальной бестолковости и безвременью в стране и ее спорте.

Главное пожелание армейцам и мешковцам — сохранить непримиримость споров на площадке, но пробовать закрепить неизбежный и продуктивный статус союзников во всем остальном. Начать отделять наносное от сущностного. В связке достигнешь всегда большего, нежели поодиночке. В связке всегда успешнее защитишься от нежданных бед и вождистского волюнтаризма.

По моим ощущениям, в смысле спортивного развития брестский клуб уперся в рубежную преграду. Ежегодно обновляясь за счет ротации зарубежных звезд «средней светимости» (мне нравится такое определение) будет трудно рассчитывать на движение выше лигочемпионской 1/8 финала, как было это два сезона кряду.

Возможных путей прогресса и взятия заявленных Александром Мешковым триумфальных высот вижу два. Первый — инвестиции в покупку звезд ослепляющей яркости (футбольный Марадона-хайп в помощь!). Второй — смена вектора комплектования с ориентацией на качественные, но дешевые внутренние ресурсы. Здесь возможно и плановое временное отступлением от взятых рубежей с карт-бланшем тренерскому штабу в развитии молодых игроков.

Альтернатива — методичное повторение маленьких радостей сезона-2017/18. Тоже вариант. Они пока вроде как не наскучили…