Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов тепла, по северо-востоку - 6-7 градусов выше нуля. Днем будет 19-24 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 26 градусов.
|
До 26 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 26 мая
25.05.2018 18:10 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов тепла, по северо-востоку - 6-7 градусов выше нуля. Днем будет 19-24 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 26 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)