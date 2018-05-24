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До 26 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 26 мая

25.05.2018 18:10 — Разное | Аргументы и факты  
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До 26 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 26 мая
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До 26 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 26 мая Теплая летняя погода установится в Беларуси в начале следующей недели
Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в ночные и утренние часы в отдельных районах по западу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов тепла, по северо-востоку - 6-7 градусов выше нуля. Днем будет 19-24 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 26 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
 
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