Число жертв авиакатастрофы на Кубе выросло до 112 человек

Количество жертв авиакатастрофы, которая произошла 18 мая на Кубе, возросло: скончалась вторая из трёх выживших женщин.

Таким образом, в списках погибших уже 112 человек. В критическом состоянии и третья пострадавшая. Официальных причин трагедии до сих пор нет: прояснить ситуацию поможет второй чёрный ящик.

Пока основная версия – техническая неисправность. Напомню, лайнер, летевший из Гаваны в Ольгин, упал почти сразу после взлёта в 20 километрах от кубинской столицы.