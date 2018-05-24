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Число жертв авиакатастрофы на Кубе выросло до 112 человек
Количество жертв авиакатастрофы, которая произошла 18 мая на Кубе, возросло: скончалась вторая из трёх выживших женщин.
Таким образом, в списках погибших уже 112 человек. В критическом состоянии и третья пострадавшая. Официальных причин трагедии до сих пор нет: прояснить ситуацию поможет второй чёрный ящик.
Пока основная версия – техническая неисправность. Напомню, лайнер, летевший из Гаваны в Ольгин, упал почти сразу после взлёта в 20 километрах от кубинской столицы.
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Количество жертв авиакатастрофы, которая произошла неделю назад на Кубе, возросло: скончалась вторая из трёх выживших женщин.
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