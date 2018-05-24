Решение Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном вызвало недовольство в Южной Корее

В Южной Корее протестуют против решения президента США отменить встречу с лидером Северной Кореи. Манифестанты собрались возле американского посольства в Сеуле.

Они скандировали лозунги, осуждающие Дональда Трампа, и требовали, чтобы он провёл переговоры с Ким Чен Ыном. Митингующие даже установили картонную инсталляцию, в которой глава Белого дома стоит на коленях перед лидерами Северной и Южной Кореи. Тем временем, американский президент на встрече с журналистами заявил, что всё-таки не исключает проведения встречи.