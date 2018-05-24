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Сергей и Матильда Шнуровы объявили о расторжении брака
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Солист группировки «Ленинград» решил сообщить своим слушателям о новом жизненном этапе: в своем инстаграм музыкант довольно трогательно написал, что разводится со своей со своей супругой, танцовщицей и бизнес-леди: «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись».
Он также обратился к СМИ с просьбой не нарушать их личное пространство. Напомним, Шнуров заключил брак с Матильдой в 2010 году. Это его третья жена.
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Солист группировки «Ленинград» решил сообщить своим слушателям о новом жизненном этапе: в своем инстаграм музыкант довольно трогательно написал, что разводится...
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