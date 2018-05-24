Сергей и Матильда Шнуровы объявили о расторжении брака

Солист группировки «Ленинград» решил сообщить своим слушателям о новом жизненном этапе: в своем инстаграм музыкант довольно трогательно написал, что разводится со своей со своей супругой, танцовщицей и бизнес-леди: «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись».

Он также обратился к СМИ с просьбой не нарушать их личное пространство. Напомним, Шнуров заключил брак с Матильдой в 2010 году. Это его третья жена.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 7 Окт 2017 в 1:30 PDT

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 6 Дек 2017 в 8:47 PST

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Сен 2017 в 9:09 PDT

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 5 Ноя 2017 в 6:46 PST

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 9 Сен 2017 в 10:10 PDT