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Водитель на автомобиле с поддельным номером пытался скрыться от правоохранителей в Солигорском районе
Новости Беларуси. Настоящая гонка с преследованием произошла в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель автомобиля с поддельным российским номером устроил побег от правоохранителей.
Нарушитель не остановился по требованию инспекторов. Мужчину задержали только через 30 километров.
Сергей Чеботарев, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Задержанный был доставлен в Солигорское РУВД вместе с машиной для проверки. Кроме того, выяснилось, что у него в гараже находятся две машины с номерами, которые также вызвали подозрение в подлинности.
На данный момент Солигорское РУВД проводит проверку по данному факту.
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Водитель на автомобиле с поддельным номером пытался скрыться от правоохранителей в Солигорском районе
Новости Беларуси. Настоящая гонка с преследованием произошла в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель автомобиля с поддельным...
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