Розыск! Мужчина украл кресло-каталку из коридора больницы в Боровлянах

Новости Беларуси. Правоохранители Минской области ищут мужчину, который украл кресло-каталку из коридора терапевтического отделения больницы в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Преступник попал в объектив камеры наблюдения. Подозреваемому на вид около 70 лет, при движении опирается на трость. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Если вам известно его лицо, позвоните в милицию.



