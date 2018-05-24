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В Молодечно подросток получил ожоги головы, разжигая печь горючей жидкостью
Новости Беларуси. В Молодечно подросток получил ожоги головы при розжиге печи легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В местной больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Спасатели напоминают, что использовать горючие жидкости при разведении костров и топки печей категорически запрещено.
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Новости Беларуси. В Молодечно подросток получил ожоги головы при розжиге печи легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В местной...
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