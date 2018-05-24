В Молодечно подросток получил ожоги головы, разжигая печь горючей жидкостью

Новости Беларуси. В Молодечно подросток получил ожоги головы при розжиге печи легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В местной больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Спасатели напоминают, что использовать горючие жидкости при разведении костров и топки печей категорически запрещено.



