Около 40 человек пострадали. Замдиректора СТО одолжил у знакомых больше 1 миллиона рублей, но отдавать и не думал

Новости Беларуси. Около 40 человек пострадали от действий мошенника в Колодищах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заместитель директора одного из местных СТО одалживал у клиентов деньги на развитие бизнеса, а также предлагал помощь в приобретении авто за рубежом. Таким способом ему удалось собрать более миллиона рублей. После задержания на имущество «вероятного вора» наложили арест, а дело направили в суд.



