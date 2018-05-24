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Около 40 человек пострадали. Замдиректора СТО одолжил у знакомых больше 1 миллиона рублей, но отдавать и не думал

25.05.2018 18:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Около 40 человек пострадали от действий мошенника в Колодищах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заместитель директора одного из местных СТО одалживал у клиентов деньги на развитие бизнеса, а также предлагал помощь в приобретении авто за рубежом. Таким способом ему удалось собрать более миллиона рублей. После задержания на имущество «вероятного вора» наложили арест, а дело направили в суд.

Около 40 человек пострадали. Замдиректора СТО одолжил у знакомых больше 1 миллиона рублей, но отдавать и не думал

 
 
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Новости Беларуси. Около 40 человек пострадали от действий мошенника в Колодищах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Заместитель директора одного из местных СТО...
 
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