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Уголовная статья и отчисление из колледжа. 17-летний парень из Слуцка подделал дату в больничном
Новости Беларуси. В Слуцке 17-летний парень подделал дату в больничном, за что получил уголовную статью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Идея замазать цифры корректором и продолжить «отдых» на две недели привела в милицию.
Известно, что парень учился в местном колледже на парикмахера и мастера по маникюру. Теперь же его отчислят. Кроме ответственности перед законом, он должен будет возместить стоимость обучения, стипендии и проживания в общежитии.
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Новости Беларуси. В Слуцке 17-летний парень подделал дату в больничном, за что получил уголовную статью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Идея замазать цифры...
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