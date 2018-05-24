Уголовная статья и отчисление из колледжа. 17-летний парень из Слуцка подделал дату в больничном

Новости Беларуси. В Слуцке 17-летний парень подделал дату в больничном, за что получил уголовную статью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Идея замазать цифры корректором и продолжить «отдых» на две недели привела в милицию.

Известно, что парень учился в местном колледже на парикмахера и мастера по маникюру. Теперь же его отчислят. Кроме ответственности перед законом, он должен будет возместить стоимость обучения, стипендии и проживания в общежитии.



