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Сотрудники ГАИ Минской области проверили, как водители соблюдают ПДД на железнодорожных переездах
Новости Беларуси. Безопасность на железной дороге проконтролировали правоохранители Минской области в рамках специального комплексного мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сотрудники ГАИ проверили соблюдение правил дорожного движения на железнодорожных переездах и выявили ряд нарушений.
Ирина Пастухова, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ РУВД Борисовского района:
За истекший период 2018 года на территории Борисовского региона не зарегистрировано ДТП вблизи железнодорожных переездов.
Главная цель таких мероприятий – предупредить аварии на переездах, а также свести к минимуму несчастные случаи на железной дороге. Напомним, что за несоблюдение правил грозит штраф почти до 150 рублей.
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Новости Беларуси. Безопасность на железной дороге проконтролировали правоохранители Минской области в рамках специального комплексного мероприятия, сообщили в...
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