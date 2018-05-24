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Создадут водоём с зоной отдыха, скейт-парк и необычные клумбы. Жодино готовится отпраздновать 55-летие

25.05.2018 18:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Жодино начали готовиться к юбилею. 3 июля город отпразднует 55-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Создадут водоём с зоной отдыха, скейт-парк и необычные клумбы. Жодино готовится отпраздновать 55-летие

Коммунальщики времени даром не теряют: ежедневно они успевают высаживать на улицах до 2 тысяч цветов. Всего же в 2018 году город будут украшать 100 тысяч саженцев. Каждое предприятие создаст к празднику свою необычную клумбу. Помогли в красивом деле и жодинцы: подарили на юбилей 18 тысяч роз.

Создадут водоём с зоной отдыха, скейт-парк и необычные клумбы. Жодино готовится отпраздновать 55-летие

Александр Шило, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
В парке будет создан искусственный водоем с экологической зоной отдыха. Создана будет площадка игровая с волейбольной площадкой с тренажерами, с тренажерами для людей с ограниченными возможностями. Также будет сделан скейт-парк.

Приведут в порядок и дворовые территории. Здесь уже начался капитальный ремонт: коммунальщики восстанавливают фасады. На домах рисуют граффити. Также в городе проводят конкурс на самую креативную скамейку.

 
 
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Новости Беларуси. В Жодино начали готовиться к юбилею. 3 июля город отпразднует 55-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Коммунальщики времени даром не...
 
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