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Создадут водоём с зоной отдыха, скейт-парк и необычные клумбы. Жодино готовится отпраздновать 55-летие
Новости Беларуси. В Жодино начали готовиться к юбилею. 3 июля город отпразднует 55-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Коммунальщики времени даром не теряют: ежедневно они успевают высаживать на улицах до 2 тысяч цветов. Всего же в 2018 году город будут украшать 100 тысяч саженцев. Каждое предприятие создаст к празднику свою необычную клумбу. Помогли в красивом деле и жодинцы: подарили на юбилей 18 тысяч роз.
Александр Шило, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
Приведут в порядок и дворовые территории. Здесь уже начался капитальный ремонт: коммунальщики восстанавливают фасады. На домах рисуют граффити. Также в городе проводят конкурс на самую креативную скамейку.
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Создадут водоём с зоной отдыха, скейт-парк и необычные клумбы. Жодино готовится отпраздновать 55-летие
Новости Беларуси. В Жодино начали готовиться к юбилею. 3 июля город отпразднует 55-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Коммунальщики времени даром не...
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