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Сергей Шнуров разводится со своей третьей женой
Фото: instagram.com/shnurovs
— С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись, — написал Сергей Шнуров.
Он также обратился к СМИ с просьбой не нарушать их личное пространство.
Шнуров состоял в браке с Матильдой с 2010 года. Это его третья жена, совместных детей у пары не было. У Шнурова есть дочь от первого брака и сын — от второго.
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Лидер группы "Ленинград", музыкант и Сергей Шнуров сообщил в инстаграме о своем разводе с супругой Матильдой.
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