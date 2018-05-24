Сергей Шнуров разводится со своей третьей женой



Фото: instagram.com/shnurovs

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написалОн также обратился к СМИ с просьбой не нарушать их личное пространство.Шнуров состоял в браке с Матильдой с 2010 года. Это его третья жена, совместных детей у пары не было. У Шнурова есть дочь от первого брака и сын — от второго.