Глеб о футболистах, которые могут уехать в Европу: Если не уезжают, значит их нет



Александр Глеб

– Как сказать: есть ребята, которые могут уехать в Европу. Если они не уезжают, то значит их нету. Значит, ими не интересуются. Поэтому как ответить? Сказать, что есть и пока никто не берет? Вот нету или пока нету. Вот если есть заинтересованность в Денисе Щербицком… Вот Деня Поляков уехал. Отыграл, стал чемпионом. Видно, команда его хотела, АПОЭЛ его выкупил. Он не на замене сидит. Он добился и играл в основе. Я горд. Поздравляю, конечно, Деня, тебя! Красавчик. Но это единицы. Конечно, если есть на футболиста спрос, то надо отпускать и давать ему шанс. Только так они будут расти, добиваться успеха и подымать белорусский футбол, – сказалв эфире «Беларусь 5».