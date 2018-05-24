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Чемпионка Европы по плаванию умерла в возрасте 33 лет

25.05.2018 18:26 — Разное | Tut.by  
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Двукратная чемпионка Европы по плаванию немка Даниэла Самульски скончалась из-за онкологического заболевания брюшной полости, сообщает swimswam.com. Через неделю ей должно было исполниться 34 года.


Даниэла Самульски. Фото: Reuters

Самульски является действующей рекордсменкой Германии на дистанциях 50 и 100 м на спине (в 25-метровых и 50-метровых бассейнах). Спортсменка завершился карьеру в 2011 году. У нее остались двое маленьких детей.

На чемпионатах Европы 2006 и 2010 годов в Будапеште Самульски побеждала в эстафете 4×100 м вольным стилем. Наибольшего успеха за карьеру она добилась на чемпионате мира 2009 года в Риме. В итальянской столице немка завоевала три медали — серебро на дистанции 50 м на спине, серебро в эстафете 4×100 м вольным стилем и бронзу в эстафете 4×100 м комплексным плаванием.

Главный тренер сборной Германии Хеннинг Ламбертц, который работал с Самульски с 2004 по 2010 год, заявил, что новость о смерти пловчихи шокировала его. «Я потрясен этой новостью. Мы очень долго работали вместе, и это было замечательное время», — рассказал Ламбертц.

 
Теги: Новости
 
 
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Немецкая пловчиха Даниэла Самульски, в 2006 и 2010 годах побеждавшая на чемпионате Европы, умерла на 34-м году жизни.
 
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