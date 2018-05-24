"Победы "Реала" уже поднадоели". Белорусские комментаторы сделали прогноз на финал Лиги чемпионов

В субботу Киев примет финальный поединок Лиги чемпионов, в котором сойдутся английский «Ливерпуль» и действующий обладатель трофея – мадридский «Реал». Накануне главного клубного матча года SPORT.TUT.BY попросил популярных белорусских телекомментаторов предсказать итог встречи.



Фото: twitter.com/Squawka

Дмитрий Герчиков (спортивный комментатор «Беларусь 5», заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ)

– Мне всегда импонировали британские команды, поскольку симпатизирую тамошнему футболу. Поэтому искренне рад появлению «Ливерпуля» в главном матче. Юрген Клопп выделяется на общем фоне специалистов — участников Лиги чемпионов и оригинальной тактикой, и интересными решениями по ходу матчей. Мне нравится его гибкость и умение расширить функционал игроков, чтобы удивить соперника. «Реал» же, на мой взгляд, в серии плей-офф выглядел менее убедительно. Например, на фоне той же «Баварии». Но поскольку сумел использовать свои шансы и выжать максимум из ошибок, которые допускали соперники, следует признать: испанцы сыграли ровно так, как требуется в кубковом формате турнира такого калибра. Так что составом финала доволен и ожидаю яркую игру.

Как болельщик мог бы говорить о симпатиях, окажись в финале, например, «Мидлсбро», а так просто буду наслаждаться игрой. Хотя, чего скрывать, желаю победы «Ливерпулю». Мне более по душе динамика «гегенпрессинга», чем философия Зидана. И сами истории игроков вроде Робертсона или Александра-Арнольда мне интереснее, чем звездный флер Роналду с Модричем. Поэтому, когда болельщики «скаузеров» затянут «You will never walk alone», у меня точно побегут мурашки по спине.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Я думаю, футбол будет ярким, в высоком темпе, с обилием интересных тренерских решений. Ожидаю острую борьбу за пространство в центре поля, быстрых переходов из обороны в атаку. Предположу, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Ливерпуля».

Александр Цвечковский (спортивный комментатор «Беларусь 5»)

– Мне пара финалистов нравится. Если дошли до такого матча, значит заслужили. Следил за обеими командами. Очень запомнился Салах, феерический сезон в его исполнении. В целом у «Ливерпуля» отличная атакующая линия. Что касается «Реала», то это команда-гранд, которая на протяжении нескольких сезонов держит уровень в Европе. Отмечу, что обе дружины обладают классными атакующими футболистами, а вот с защитой не так все здорово. Это намек на богатый голами матч.

Игра команд Клоппа всегда мне симпатична. При нем «Майнц», «Боруссия» очень здорово выступали, «скаузеры» — не исключение. Сказать, что тренерская философия Зидана чем-то существенным отличается от философии Клоппа, не могу. Обе команды здорово играют в атаку, тренеры достаточно спокойно вводят в состав молодежь. Что касается конкретно этого финала, то чуть приятнее станет виктория «Ливерпуля». И то, только потому, что победы «Реала» уже поднадоели.



Фото: Reuters

Хочется думать, что будет много забитых мячей. Но главное, чтобы голевых моментов было в избытке. Не думаю, что стоит ждать разгром одного из соперников. Хотя, конечно, у «сливочных» опыта в таких играх на порядок больше. Счет прогнозировать не берусь, но хочется увидеть 5-6 голов. Понятно, что не в ворота одной команды.

Николай Ходасевич (спортивный комментатор «Беларусь 5», ведущий программы «Время футбола»)

– Если команды в финале, значит, они его заслужили. Да, были моменты в плей-офф, которые болельщики других клубов могут интерпретировать в свою пользу. Допустим, поклонники «Ювентуса» наверняка не согласны до сих пор с голом в ответном матче на последних секундах в Мадриде, но ничего переиграть уже нельзя. Кстати, по этой части вкусовщины к «Ливерпулю» претензий вообще никаких. В Киеве встретятся две самые сильные команды здесь и сейчас по итогам длинного пути. Равно как и сойдутся на поле по разные стороны два топ-исполнителя, от которых тоже многое будет зависеть. Салах провел выдающийся сезон, он не имеет права провалить финальный матч. И думаю, покажет себя. Ну а про Роналду и говорить нечего. Между прочим, тоже классная интрига!



Фото: twitter.com/Squawka

Нас ждет матч чисто тренерских команд и двух разных философий. «Реал» работает на результат, особенно в больших матчах. Он пережил в первой части чемпионата Испании небольшой кризис и отпустил далеко «Барселону», но опять же третий год кряду добрался до финала Лиги чемпионов. Зидан – маэстро! И Клопп – маэстро! Он выстроил «Ливерпуль» после продажи Коутиньо настолько, что о потере лидера никто и не вспоминает. Там остался другой человек, на котором строится игра, – Фирмино. И рядом с ним в атаке Салах и Мане. На их игру в нападении можно смотреть вечно, как на огонь и воду.

Если говорить о цифрах на табло, то 3:2 – победа «Ливерпуля». Думаю, финал всем понравится.