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Топ-6 вакансий с зарплатой от 7000 рублей. Каких специалистов ищут на такие деньги и что они должны уметь

25.05.2018 18:16 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси не хватает больше 65 тысяч работников — больше 3 предложений на одного безработного. Это рекордное число вакансий от нанимателей за последние несколько лет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких специалистов наниматели ищут на зарплату от 7000 рублей, а также какие требования к ним предъявляют.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Данные о предложениях нанимателей мы посмотрели на общереспубликанском сайте вакансий. Некоторые вакансии могут быть уже закрыты, однако информация о них еще находится в банке.

Директор с медобразованием на 12790 рублей

Унитарное предприятие «Медицинская ресурсная компания» ищет директора на зарплату в 12790 рублей. Из требований — высшее медобразование в области фармацевтики, свободное владение английским языком. Также необходим опыт работы руководителем не менее 5 лет. Соискатель должен быть уверенным пользователем ПК, а также разбираться в таких программах как MS office, IBM lotus Notes, Google AdWords.

Пилот с хорошим английским на 12000 рублей

«Белавиа» ищет командира воздушного судна — инструктора. Соискатель должен хорошо знать английский и иметь стаж работы не меньше 3 лет. График работы скользящий. Зарплату обещают в 12000 рублей.

Начальник производства пива с зарплатой в 11800 рублей

Компания «ЭфесТрэйд БиУай», которая занимается производством пива, пытается найти начальника производства. Из требований — опыт работы на производстве пива, высшее образование. Будущему работнику готовы платить зарплату в 11800 рублей.

Авиакомпания ищет начальника отдела на 10600 рублей

Представительству «Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi» (авиакомпания Turkish Airlines) нужен начальник отдела по обслуживанию и наземному сопровождению авиарейсов. У соискателя должен быть опыт работы по направлению от 10 лет, он должен знать турецкий и английский языки, а также разбираться в системах бронирования.

Зарплату обещают в 10600 рублей.

Директор со знанием литовского на 8400 рублей

Компания по проектированию и изготовлению конструкций из безрамного стекла АРХИГРУПП ищет директора. Из требований — высшее образование, знание литовского и английского языков, опыт работы в строительстве от 10 лет. Зарплата — 8400 рублей.

Директор со знанием финского и шведского языков

Компании «Лейнонен», которая оказывает услуги бухгалтерского учета, нужен директор. Соискатель должен быть с высшим образованием, с опытом работы от 10 лет. Он также должен знать английский, финский и шведский языки. Зарплата — от 7300 рублей

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