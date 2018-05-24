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Топ-6 вакансий с зарплатой от 7000 рублей. Каких специалистов ищут на такие деньги и что они должны уметь
В Беларуси
Данные о предложениях нанимателей мы посмотрели на общереспубликанском сайте вакансий. Некоторые вакансии могут быть уже закрыты, однако информация о них еще находится в банке.
Директор с медобразованием на 12790 рублей
Унитарное предприятие «Медицинская ресурсная компания»
Пилот с хорошим английским на 12000 рублей
«Белавиа»
Начальник производства пива с зарплатой в 11800 рублей
Компания «ЭфесТрэйд БиУай», которая занимается производством пива, пытается
Авиакомпания ищет начальника отдела на 10600 рублей
Представительству «Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi» (авиакомпания Turkish Airlines)
Зарплату обещают в 10600 рублей.
Директор со знанием литовского на 8400 рублей
Компания по проектированию и изготовлению конструкций из безрамного стекла АРХИГРУПП
Директор со знанием финского и шведского языков
Компании «Лейнонен», которая оказывает услуги бухгалтерского учета,
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Топ-6 вакансий с зарплатой от 7000 рублей. Каких специалистов ищут на такие деньги и что они должны уметь
FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких специалистов наниматели ищут на зарплату от 7000 рублей, а также какие требования к ним предъявляют.
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