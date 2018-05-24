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Топ-6 вакансий для Java-разработчиков на dev.by за неделю

25.05.2018 17:49 — Разное | dev.by  
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На портале jobs.dev.by, крупнейшей специализированной «доске объявлений» в белорусской ИТ-индустрии, сейчас представлено 524 вакансии как от крупнейших отечественных технологических компаний, так и от молодых амбициозных стартапов. Мы выбрали 6 самых интересных, на наш взгляд, открытых позиций для Java-разработчиков.

Senior Java Engineer (RPA) — WorkFusion, Inc.

Команда WorkFusion ищет Java-программиста с опытом разработки инфраструктурных фрэймворков, поддерживаемого ПО, приложений для обработки больших объёмов данных.

Технологии проекта: Spring Boot 2.0, Reactive Streams, PostgreSQL, Mongo, Selenium grid, UI automation, Jenkins, Prometheus, ELK.

Топ-6 вакансий для Java-разработчиков на dev.by за неделю

Для успешного прохождения собеседования понадобятся экспертные знания Java Core, опыт работы с инструментами разработки и SCM (Maven, Sonar, Git), CI-решениями (Bamboo, Jenkins, TeamCity), знание фреймворков и технологий тестирования, Agile-методологий, шаблонов проектирования, ООП. Навыки работы с Selenium Grid, Mongo DB, автоматизации UI — плюс.

Предложение компании включает широкий соцпакет, конкурентную зарплату и опционы.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/85562

Senior Java Developer — Synesis sport

Synesis sport разрабатывает информационную систему с инфраструктурой для проведения крупных мероприятий локального и международного уровня.

Стек технологий — Java 8, Spring Framework, Spring Boot, Spring Data, Ehcache, Apache Kafka, Apache Ignite, PostgreSQL, Docker.

Компания приглашает специалиста со знанием Java и J2EE-технологий. Важно глубокое понимание основ многопоточного программирования и Java Memory Model. Опыт в разработке высоконагруженных и распределённых серверных решений, уверенное пользование Linux системами — плюс.

Будущему сотруднику предстоит заниматься дизайном архитектуры и реализацией логики узловых элементов ядра и компонентов серверной инфраструктуры.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87300

Senior Java Developer — Banuba Development

Для участия в разработке маркетингового инструмента на основе машинного обучения Banuba Development приглашает коммуникабельного специалиста с опытом программирования на Java от 3 лет.

Также пригодится опыт работы с AWS, Terraform, знания основ машинного обучения, глубинного анализа данных, обработки сигналов, AI.

Топ-6 вакансий для Java-разработчиков на dev.by за неделю

В свою очередь компания предлагает медицинскую страховку, курсы английского, высококвалифицированный менеджмент.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/84767

Зарплата: от 4000$

Junior Java Developer — iTechArt Group

iTechArt Group разрабатывает инженерные решения для технологических, финансовых, страховых и фармацевтических компаний. Команда приглашает начинающего Java-программиста.

Основные требования включают знакомство с Java, понимание основных концепций реляционных баз данных, общее представление об HTML, CSS, английский язык на уровне Pre-Intermediate и выше. Понимание JavaScript будет преимуществом.

Компания предлагает гибкий график для студентов, возможности профессионального роста, внешнего и внутреннего обучения.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87127

Senior Java Engineer — Kino-mo

Kino-mo приглашает Java-программиста для участия в проектировании и разработке REST API на базе шаблона микросервисов на Jersey, написании модульных и нагрузочных тестов, сервисов репликации данных на базе Akka, написании и оптимизации запросов к базам данных разных типов: реляционным, OLAP, key-value store, поддержке существующих API на базе Node.js.

Топ-6 вакансий для Java-разработчиков на dev.by за неделю

Требования включают опыт работы с Java 8, Jersey, JSON, REST API, Swagger, знание многопоточности в Java, шаблонов проектирования, Maven, jar, SQL, PostgreSQL, MongoDB, опыт работы с RabbitMQ или другим сервером сообщений, Redis, Cassandra, ScyllaDB.

Желательно также иметь опыт конвертации видео на базе библиотек GStreamer или FFmpeg, опыт работы с Zookeeper, Spark, Mesos, Scala, Kotlin. Akka. Знание Go, JavaScript и Node.js будет плюсом.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/86549

Java Developer — «Яндекс»

Для развития краудсорсинговой платформы «Яндекс.Толока» компания приглашает программиста с опытом разработки на Java от 3 лет, опытом разработки приложений на Spring Framework, пониманием принципов работы баз данных (реляционных и NoSQL), знанием Hibernate или других ORM-фреймворков, навыками работы в Unix-системах.

Преимуществом будет опыт работы с PostgreSQL и MongoDB, опыт проектирования и разработки высоконагруженных сервисов.

Будущему сотруднику предстоит активно участвовать в разработке, вникать в детали технической реализации существующих продуктов и участвовать в построении архитектуры новых, вносить свои предложения по техническому и функциональному улучшению сервисов и убедительно их аргументировать.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/84885
 

 
Теги: знакомства
 
 
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Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
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