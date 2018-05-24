Ирина Костевич: «Задача власти на местах – проводить активную политику занятости»

В семинаре приняли участие председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, заместитель директора центра информационных технологий Министерства труда и социальной защиты Беларуси Татьяна Юшкевич.
Были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния рынка труда Гродненщины, организации работы постоянно действующих комиссий по содействию занятости, проведения мероприятий, необходимых для создания базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.
Ирина Костевич обратила внимание, что цель декрета о содействии занятости населения – максимально улучшить ситуацию на рынке труда. Она подчеркнула, что над реализацией норм документа совместно работают различные структуры и ведомства. А основная задача – обеспечить занятость и индивидуальный подход к каждому человеку, не допустить социальной напряженности.
Министр отметила, что ситуация на рынке труда улучшается. По ее мнению, этому способствует как экономический рост, так и многовекторная работа, которая проводится в регионах по содействию занятости. Касаясь ситуации в Гродненской области, министр отметила, что здесь, как и во всей стране в целом, уровень общей безработицы снижается.
– В Гродненской области выстроена системная работа по содействию занятости населения, что влияет на улучшение ситуации на рынке труда и позволяет в том числе перевыполнять ключевые прогнозные показатели по трудоустройству, – отметила Ирина Костевич.
Еще один важный показатель, характеризующий состояние рынка труда, – активность движения рабочей силы. Он оценивается по принятым и уволенным сотрудникам. Темпы роста по приему на работу опережают темпы роста увольнения – это хорошо характеризует рынок труда в регионе. В области сократилась и вынужденная неполная занятость, в два раза уменьшилось количество организаций, которые сталкивались с такой проблемой.
Уровень зарегистрированной безработицы в области на 1 мая составил 0,6%. При этом на одного безработного приходится по четыре вакансии. Такая же ситуация отмечается и в других регионах страны.
Гродненская область демонстрирует хорошие результаты по качеству и доступности услуг в области содействия занятости – лучше сработали только Минск и Брестская область. Лучший этот показатель в Гродненском, Щучинском, Сморгонском районах.
– Несмотря на то, что в Гродненской области складывается хорошая ситуация по содействию занятости населения, существует потенциал трудовых ресурсов, который нужно вовлекать в экономику. Задача власти на местах проводить активную политику занятости. Это значит, надо идти к человеку, предлагать ему переобучение, переподготовку, обеспечивая максимальное трудоустройство наших граждан. Такое направление работы с людьми, не вовлеченными в экономику, определено в стране как приоритетное, – отметила Ирина Костевич.
Как подчеркнула министр, руководители местных исполнительных и распорядительных органов и в дальнейшем должны быть ориентированы на стимулирование трудовой занятости и самозанятости, поддержку предпринимательской инициативы, обеспечение легализации трудовой деятельности. Она также проинформировала, что к 1 декабря завершится создание базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Пилотную версию планируется подготовить к 1 сентября. В дальнейшем база будет актуализироваться ежеквартально.
Кроме того, в настоящее время завершается формирование постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения. В их состав включаются специалисты структурных подразделений райисполкомов, депутаты, представители общественных объединений – те, кто ежедневно напрямую общаются с населением.
– Задача комиссий – обеспечить занятость населения на местах, при этом в каждом случае необходим индивидуальный подход, а он может быть обеспечен только в тесном взаимодействии всех ответственных служб, – отметила Ирина Костевич. – Важно разъяснять людям требования Декрета и рассказывать обо всех возможностях рынка труда.
Уже формируется перечень трудных жизненных ситуаций, которые будут служить основанием для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике.
Министр напомнила, что включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 1 января 2019 года будут оплачивать по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года – газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение.
На семинаре обсудили ряд организационных и практических моментов. Участники встречи смогли задать министру интересующие их вопросы.