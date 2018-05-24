Во дворе Гродненского театра кукол собирают фестивальную диораму

– Вместе с главным художником фестиваля Юрием Кубаревым задумали эту диораму, чтобы донести информацию в образах участникам праздника, а потом гостям города, иностранным туристам о самом ярком событии из культурной жизни Гродно, – рассказала Ольга Богданович.– На протяжении 12 минут полутораметровая шестигранная инсталляция общим объемом примерно 6 метров в сопровождении 12 кукол, по числу фестивалей, будет «рассказывать» о них. После проведения фестиваля разработаем график ее автоматического включения с возможным добавлением сеансов в утреннее время.



















