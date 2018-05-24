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Команда Минска выиграла гандбольный турнир «Стремительный мяч» в Бресте
24 мая в Бресте определился чемпион страны по гандболу. Им стал местный БГК имени Мешкова. А 25 мая гандбольные страсти кипели на берегах Буга с не меньшей силой. И хотя на площадку выходили совсем юные спортсмены, сражение за победу в республиканских соревнованиях «Стремительный мяч» по накалу ничем не уступало битве за золото чемпионата Беларуси.
«Стремительный мяч» проводится при поддержке Президентского спортивного клуба. Это самые популярные и массовые соревнования по гандболу среди детей 2005-2006 года рождения. По итогам турнира призы получили победители, а также ребята, признанные лучшими в своих игровых амплуа.
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24 мая в Бресте определился чемпион страны по гандболу. Им стал местный БГК имени Мешкова. А 25 мая гандбольные страсти кипели на берегах Буга с не меньшей силой. И...
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