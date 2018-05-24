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Команда Минска выиграла гандбольный турнир «Стремительный мяч» в Бресте

25.05.2018 18:54 — Разное | ОНТ  
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24 мая в Бресте определился чемпион страны по гандболу. Им стал местный БГК имени Мешкова. А 25 мая гандбольные страсти кипели на берегах Буга с не меньшей силой. И хотя на площадку выходили совсем юные спортсмены, сражение за победу в республиканских соревнованиях «Стремительный мяч» по накалу ничем не уступало битве за золото чемпионата Беларуси.

Команда города Минска второй год подряд стала победителем турнира среди мальчишек. В финальном поединке ребята одолели сверстников из Гомельской области. Соревнования у девушек проходили в Малорите. Здесь также первое место занял прошлогодний победитель – команда Минской области. В финале юные гандболистки выиграли у соперниц из гомельского региона.

«Стремительный мяч» проводится при поддержке Президентского спортивного клуба. Это самые популярные и массовые соревнования по гандболу среди детей 2005-2006 года рождения. По итогам турнира призы получили победители, а также ребята, признанные лучшими в своих игровых амплуа. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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24 мая в Бресте определился чемпион страны по гандболу. Им стал местный БГК имени Мешкова. А 25 мая гандбольные страсти кипели на берегах Буга с не меньшей силой. И...
 
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