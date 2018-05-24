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В Ленинском районе г. Бреста состоялось чествование лучших учащихся и олимпийцев

25.05.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ежегодно, в конце учебного года, в Ленинском районе г. Бреста проходит чествование учащихся, добившихся высоких результатов в республиканских предметной олимпиаде, научно-практической конференции «С наукой в будущее», творческих конкурсах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55851.php

В Ленинском районе г. Бреста состоялось чествование лучших учащихся и олимпийцев

25 мая в гимназии № 1 г. Бреста торжественно поздравили и вручили сувениры учащимся школ и гимназий глава администрации Ленинского района г. Бреста Геннадий Борисюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, заместитель главы администрации Светлана Козлович. А начальник отдела образования, спорта и туризма Татьяна Савич поздравила педагогов, подготовивших победителей.

Школы и гимназии района, как и прежде, находятся в числе лидеров областного рейтинга по количеству призовых мест в заключительном этапе республиканской олимпиады. Восемь учащихся гимназии № 1 и учащийся средней школы № 9 стали победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе, русскому языку и литературе, географии, физике, информатике.

 Четвертый раз подряд победителем республиканской олимпиады по географии стал ученик 11 класса гимназии № 1, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и студентов Антон Зосимук. В 2017 году Антон представил Республику Беларусь на международной олимпиаде по этому предмету и завоевал серебряную медаль.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55851.php

В Ленинском районе г. Бреста состоялось чествование лучших учащихся и олимпийцев

Двое учащихся из гимназии №1 Мария Петренко (11 класс) по белорусскому языку и литературе и Кирилл Ширма (10 класс) по информатике в третий раз стали победителями республиканской олимпиады. Владислав Афанасьев (11 класс) во второй раз выиграл олимпиаду по географии.

Впервые сразу три ученика гимназии № 1 Антон Зосимук, Денис Рабчук и Кирилл Ширма включены в сборную Республики Беларусь для участия в международной олимпиаде по географии и информатике.

Результативным стало выступление наших учащихся на республиканской научно-практической конференции «С наукой в будущее». Из 12 участников конференции, учащихся школ и гимназий района, отобранных областным жюри, 9 вернулись из столицы с наградами: 8 – с Дипломами и 1 – с Похвальным отзывом. Это – ученики гимназии № 1, средних школ № 20 и № 27.

Авторский коллектив юных информатиков гимназии № 1 Дмитрий Кулаженко, Роман Демидович и Владислав Олешко получил на республиканской конференции Диплом 2 степени.  Их разработки в сфере IT-технологий заинтересовали не только обычных пользователей гаджетов, но и ученых в области информационных коммуникаций.  

Безусловно, их успех – это кропотливый труд и учителей. Сегодня далеко за пределами нашего города знают учителей гимназии № 1 Елену Арнольдовну Соколовскую, Ирину Юрьевну Горбацевич, Татьяну Николаевну Машутину. Эти люди влюблены в свою профессию, свою любовь передают детям, не считаясь с личным временем, уверенно ведут детей к победам. Ведь сегодня лучшие ВУЗы нашей страны хотели бы видеть в качестве своих студентов наших выпускников.

 
Теги: Брест
 
 
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