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Пятничный совет 1146.BY: «451 градус по Фаренгейту» − лучше сразу почитать

25.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Традиционный пятничный совет редакции.

Наши постоянные читатели в курсе, что по пятницам мы стараемся не упускать возможности дать какой-нибудь дельный совет. Например, постараться не переборщить в ту же пятницу. Но это из самых очевидных. Из неочевидных – как провести оставшуюся часть выходных, особенно, если голова бо-бо и самое большое путешествие, на которое вы способны – поход к холодильнику и в уборную.

Короче, если вы поклонник ЗОЖ или предпочитаете активный отдых, можете проходить мимо. Хотя, возможно, вам нравятся хорошие фильмы, книги и сериалы? Тогда вам определенно лучше остаться. Потому как сегодня у нас прям два из трех – и отличная книга, и… очередная экранизация.

Но давайте по порядку.


В 1953 году мировой столп научной фантастики Рэй Брэдбери разразился своей прогремевшей на весь мир антиутопией «451 градус по Фаренгейту», которая получила кучу престижных премий, а также, по сути, внесла имя автора в зал мировой славы фантастической литературы. Впрочем, вероятней всего, не только фантастической, просто одна из заслуг, вменяемых Брэдбери – популяризация научной фантастики до уровня мэйнстрима.

И – да, если говорить про антиутопии, то первые две книги, которые сразу же приходят на ум, это «1984» Джорджа Оруэлла и «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. Так уж сложилось.

Если не сильно вдаваться в подробности, роман Брэдбери переносит читателя в мир патологической ненависти к «неправильным» книгам. На пожарных в таком обществе возложена дополнительная функция – сжигать неудобную литературу прям на месте обнаружения. Именно этим один из главных героев произведения – пожарный Гай Монтэг – и занимается, пока не встречает Клариссу Маклеллан, благодаря которой начинает, так сказать, прозревать.

Это МАКСИМАЛЬНО кратко.


Роман, в общем-то, был написан в разгар холодной войны и стал вольным или невольным отображением тех процессов, которые имели место быть в американском обществе. В частности, яростного неприятия и непонимания всего, что связано с коммунизмом и его почитателями. Уже позднее Брэдбери пытался перевести стрелки на угрозу непосредственно чтению, тотальную промывку мозгов, общество потребления и прочие относительно современные радости. Впрочем, мог бы и не стараться – за него это сделало общество потребления.

«451 градус по Фаренгейту» весьма шустро экранизировали – в 1966 году французским режиссером Франсуа Трюффо. Причем, даже Скорсезе не отрицал того, что эта работа самым коренным образом повлияла на его творчество. В целом он называл фильм недооцененным. И вот, в 2018, американский режиссер сложного этнического происхождения Рамин Бахрани решил дооценить и переосмыслить.

Собственно, мы и предлагаем вам ознакомиться как с романом (если не осилили в школе, разумеется), так и с переосмыслением. А после выходных поделиться своими впечатлениями в комментариях нашей группы «ВКонтакте».



 
 
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