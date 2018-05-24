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Студентка духовной академии и 15-летняя актриса. Что известно о бывших возлюбленных Шнурова

25.05.2018 18:49 — Разное | Tut.by  
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Недавно Сергей Шнуров наделал много шума совместной работой с шоуменом Вадимом Галыгиным — клип «8 Сакавiка» вызвал у интернет-пользователей самую неоднозначную реакцию.

Cегодня Шнуров снова дал повод говорить о себе, правда, инфоповод связан не с очередным скандальным видео, а с личной жизнью музыканта. В своем инстаграме он сообщил, что развелся со своей большой любовью — женой Матильдой.

Мы вспомнили женщин, которые оставили яркий след в жизни интеллектуального хулигана.

Мария Исмагилова

С первой женой Сергей Шнуров познакомился во время учебы в Религиозно-философском институте при Санкт-Петербургской духовной академии. Это был студенческий брак, который распался через 4 года совместной жизни. Правда, в нем появилась дочь Серафима, с которой артист поддерживает отношения.


Марии совсем не нравились музыкальные начинания мужа, и ради семьи он на какое-то время отказался и от этого увлечения, и от учебы. Нужно было зарабатывать деньги, поэтому Сергей работал грузчиком, сторожем, столяром. Но как только дочка пошла в садик, Шнуров вернулся к репетициям… И терпения жены надолго не хватило.

Мария не любит публичность, а вот Серафима переодически появляется в сети на совместных фото с отцом. Их отношения наладились, только когда девушка уже стала взрослой.


Светлана Костицына

Второй брак Шнурова подтвердил название попсовой книги — «любовь живет три года». Избранницей музыканта на этот раз стала женщина, которая должна была его понять: Светлана Костицына работала музыкальным менеджером, и на момент их знакомства являлась директором эпатажной группы «Пеп-Си».

Став женой Шнурова, она взялась за организацию концертов группы «Ленинград» и помогла им в продвижении. Тем не менее, общие интересы брак не спасли. Спустя год после рождения общего сына Аполлона (названного в честь поэта Аполлона Григорьева) пара развелась. И в этом случае музыканту удалось сохранить хорошие отношения с ребенком.


Со свойственным ему юмором, Шнуров написал в инстаграме:

«Мой сын Аполлон уже выпивает, ещё не курит, матерится, но мало, — говорит лидер группы „Ленинград“. — По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что всё у него со временем получится и не хуже, чем у отца. Горжусь».

Оксана Акиньшина

Эти отношения стали общественным достоянием, и это неудивительно: юная актриса влюбилась в музыканта, когда ей было всего 15 лет. Ему — 30.

«Мне всегда нравились не прекрасные принцы, а отвратительные чудовища, — говорила Оксана в интервью. — Нет, Шнуров — умница, интеллигент, но может быть пьяным подонком, и это не сценический образ!».


Отношения пары складывались бурно, доходило до рукоприкладства… Шнуров легко рассказывал об этих эпизодах:

«Оксану я заставлял книжки читать. Тяжело человеку жить, если он не читал ни Лермонтова, ни Достоевского. Для того чтобы понять новогоднюю речь Владимира Владимировича Путина, Достоевского читать не нужно. А для того, чтобы понять всю глубину жизни, нужно все это прочесть. Чтобы Оксана усерднее читала, мне приходится иногда даже ее бить».

И Оксана, и Сергей умалчивают, кому из них в какой-то момент надоели эти американские горки, но через пять лет сериальных страстей они расстались. К этому времени девушка уже стала известной актрисой и вскоре вышла замуж.

Матильда Мозговая


Казалось, что эта женщина подходит интеллигенту-нецензурщику как никто. Яркая личность: девочка из деревни и сложной семьи, которая всего добилась сама. Девушка работала репортером светской хроники, а потом стала успешной бизнес-леди — открыла свою балетную школу и ресторан.

Для Шнурова, по его собственному признанию, Матильда стала музой и другом. Она помогла музыканту справиться с чрезмерной любовью к алкоголю, научила стильно одеваться и помогла организовать быт.

«Она зашла, я обомлел. Спросил: „Э! Как тебя зовут?“ Она ответила: „Матильда“. Я сказал: „О***ть“», — так Сергей Шнуров описал знакомство со своей третьей женой в интервью Elle.

«Нам надо было расставить точки над i, — вспоминала Матильда. — Он уехал в Питер все обдумать, а я осталась в Москве. Он исчез на неделю. Я подумала: ну вот, все закончилось… И тут он объявляется звонком в 6 утра: „Я во Внуково. Забирай меня отсюда“. Я счастливая понеслась туда. Внуково, второе или третье января, абсолютно пустой зал, единственное работающее кафе с пластиковыми столами и стульями и в самом углу сидит Сергей — вот с такой головой, бутылкой шампанского и бокалом. И я поняла: что-то в моей жизни началось особенное. Эта синяя голова с шампанским — мое. В общем, было очень романтично».

Видимо, после 8 лет официального брака романтика закончилась. Хотя, кто знает, чем нас еще удивит эта эпатажная пара, пусть и с приставкой «экс»…

 
Теги: знакомства
 
 
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