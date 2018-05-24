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Уилл Смит и Ники Джем презентовали официальную песню чемпионата мира по футболу
Американский исполнитель Ники Джем совместно со своим соотечественником, известным актёром Уиллом Смитом, представили широкой публике гимн будущего футбольного форума.
Трек называется «Live It Up»(«Живи в кайф»). В его записи также принимала участие певица из Косова Эра Истрефи. Клип на эту песню презентуют 7 июня.
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Американский исполнитель Ники Джем совместно со своим соотечественником, известным актёром Уиллом Смитом, представили широкой публике гимн будущего футбольного...
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