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Вайнштейн вышел под залог в $1 млн. Его жертвы ликуют: "Это мы тебя поимели, Харви"

25.05.2018 18:44 — Разное | Партизан  
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Американский продюсер и режиссер Харви Вайнштейн добровольно прибыл в полицейский участок в Нью-Йорке, где ему должны предъявить обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве.

По одному эпизоду Вайнштейну должны предъявить обвинения в изнасиловании третьей и первой степени, а по второму - в изнасиловании первой степени, что грозит ему лишением свободы на срок до 25 лет, пишет newsru.com
Американский продюсер и режиссер Харви Вайнштейн, который утром в пятницу, 25 мая, добровольно прибыл в полицейский участок в Нью-Йорке, был там задержан за изнасилование и сексуальные домогательства.



Как сообщает телеканал Sky News, публикуя видео прибытия Вайнштейна, в отделении полиции его сфотографировали в двух проекциях и сняли отпечатки пальцев. Затем задержанный уже в наручниках был отправлен в суд в нью-йоркском районе Манхэттен, который находится в нескольких сотнях метров от здания полицейского участка.

Там задержанному официально были предъявлены обвинения в изнасиловании, криминальных действиях сексуального характера, сексуальном насилии и сексуальных домогательствах в связи с отдельными инцидентами, касающимися двух женщин. Специально сформированное большое жюри ранее ознакомилось с показаниями женщин и сочло их достаточными для передачи дела в суд.

Сегодня на предварительном слушании после формального предъявления официальных обвинений Вайнштейну судья приняла решение, что он может выйти под залог в один миллион долларов. Обвиняемый тут же подписал перевод на указанную сумму. Он также обязан сдать свой паспорт и до начала самого процесса носить электронный браслет. На вопрос судьи, признает ли он себя виновным, Вайнштейн ответил: "Нет".

Следующее слушание этого дела состоится 30 июля.

Пока известно имя только одной из пострадавших, на показаниях которой строится обвинение. Это актриса Люсии Эванс, которую Вайнштейн принуждал к оральному сексу. Она согласилась дать показания в открытом суде. Второй эпизод, на котором основано дело, - изнасилование, однако заявившая о нем женщина пожелала не раскрывать своего имени. Эта пострадавшая не будет давать показания публично.

"Полиция Нью-Йорка благодарит этих храбрых женщин, нашедших в себе мужество выступить и заявить о преступлениях с целью восстановления справедливости", - говорится в официальном заявлении полицейского управления Манхэттена.

 

Ранее прокуратура сообщила, что большинство из 75 обвинений женщин в адрес Вайнштейна не могут быть приняты судом, так как срок давности этих преступлений давно истек. Поэтому обвинение и строится лишь на двух эпизодах. По одному из них Вайнштейну грозит лишение свободы на срок до 25 лет.

Как заявила ранее еще одна пострадавшая от действий Вайнштена - актриса Роуз Макгоуэн, она и многие другие жертвы "уже оставили надежду, что насильник ответит перед законом. 20 лет назад я поклялась, что исправлю эту несправедливость. И сегодня мы на один шаг ближе к этому".

А сегодня, узнав о предъявлении обвинений Макгоуэн в своем Twitter написала: "Мы поимели тебя, Харви Вайнштейн, мы тебя поимели!".
Напомним, федеральные обвинители в Нью-Йорке в октябре 2017 года начали расследование в отношении Вайнштейна после статьи в газете The New York Times, в которой сообщалось, что на протяжении 30 лет продюсер сексуального домогался своих подчиненных. Впоследствии список его жертв вырос до 80 человек. Некоторые из женщин были им изнасилованы, некоторые принуждены к оральному сексу. Среди тех, кто обвинял продюсера, были Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, а также Сальма Хайек и многие другие.

Из-за скандала 66-летний Вайнштейн покинул основанную им компанию Weinstein Company, и она объявила себя банкротом. Его исключили из Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.

Голливудский продюсер также находится под следствием за предполагаемые преступления на сексуальной почве в Лос-Анджелесе и Лондоне. Там судебные перспективы у аналогичных дел в отношении Вайнштейна еще больше - преступления в отношении женщин, согласно материалам дела, произошли в 2010, 2011 и 2015 годах.


 
 
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Американский продюсер и режиссер Харви Вайнштейн добровольно прибыл в полицейский участок в Нью-Йорке, где ему должны предъявить обвинения в изнасиловании и...
 
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