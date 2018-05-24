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Впервые! Трассу Гомель-Кобрин будут реконструировать с участием частного капитала

25.05.2018 18:26 — Разное | Партизан  
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Об этом сказано в сообщении Минэкономики со ссылкой на итоги заседания Межведомственного инфраструктурного координационного совета (МИКС).

Автодорога М-10 является международным транспортным маршрутом и обеспечивает кратчайшую связь стран Евросоюза, Беларуси и Российской Федерации. Инициатором проекта выступает Минтранс Беларуси, сообщает interfax.by

По информации, размещенной на  интернет-ресурсе государственно-частного партнерства (ГЧП) Беларуси, проект предусматривает реконструкцию на территории Гомельской области (Калинковичский и Речицкий районы) 85,25 км (км 109,9 – км 195,15)  дороги М-10 с доведением её до параметров I-В категории. Проектом предусмотрено увеличение числа полос движения с двух до четырех, увеличением допустимой нагрузки на ось c 10 до 11,5 тонн, увеличением скоростного лимита для легковых автомобилей с 90 км/ч до 120 км/ч, для грузовых – с 70 км/ч до 100 км/ч.


 


Общий объем необходимых инвестиций составляет $200 млн. Реконструкцию планируется провести в 2018-2020 годах. В обосновании проекта отмечается, что его высокая стоимость не позволяет реализовать строительство за счет средств бюджета.

 Консультантом правительства Беларуси по проекту выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который ведет подготовку проекта к реализации на принципах ГЧП. В соответствии с проектом, частный инвестор после строительства получает права на управление и обслуживание объекта в течение срока действия соглашения, после чего объект передается государству. Предполагаемый срок соглашения с инвестором составляет 20 лет.

 Проект реконструкции автодороги М-10 включен в Госпрограмму по развитию и содержанию автомобильных дорог Беларуси на 2015-2019 годы.

 В обосновании отмечается, что Беларусь уже реализовала ряд транспортных проектов с привлечением частных инвестиций. Так, в 2013-2016 годах завершена реконструкция трех участков автодороги М-5 Минск-Гомель.  На эти цели были привлечены связанные кредиты Эксимбанка Китая на сумму более $660 млн. Финансирование реконструкции одного из участков осуществлялось за счет займа Всемирного банка.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Об этом сказано в сообщении Минэкономики со ссылкой на итоги заседания Межведомственного инфраструктурного координационного совета (МИКС).
 
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