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Обменялись любезностями: Грузия переименует Литву
Грузия решила переименовать Литву. С 25 мая в грузинском языке используется аутентичное название этой страны — Летува (Lietuva).
В Министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что такую рекомендацию получили из Департамента государственного языка Грузии.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данное решение является дружеским жестом в ответ на то, что Литва начала использовать в литовском языке аутентичное название Грузии, информирует сайт apsny.ge.
Напомним, в начале мая в этом году Литва стала официально называть Грузию Сакартвело. Это решение было приурочено к годовщине независимости Грузии. Грузинские власти приурочили свое решение к визиту в их страну президента Литвы Дали Грибаускайте, передает
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Грузия решила переименовать Литву. С 25 мая в грузинском языке используется аутентичное название этой страны — Летува (Lietuva).
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