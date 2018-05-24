Насильника и убийцу нашли спустя 10 лет после совершения преступления

В январе 2008 года был условно-досрочно освобожден от ареста за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. В этот же день он сильно выпил и изнасиловал 39-летнюю женщину, при этом обвиняемый сильно ее избил. Женщина скончалась на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.





Тогда следствие провело проверку, на теле убитой были найдены биологические вещества неустановленного мужчины, генотип которого был направлен в республиканскую базу данных.





«В конце 2017 года поступила информация о совпадении обнаруженного ранее генотипа с генотипом обвиняемого. После этого следователи провели ряд процессуальных действий, назначили повторную генотипоскопическую экспертизу», – сообщил Игорь Пинигин, начальник отдела прокуратуры Гомельской области по надзору за исполнением законодательства управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.









belsat.eu Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью, в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, передает



