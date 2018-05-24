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"Прекратить преследование независимых профсоюзов в Беларуси!"

25.05.2018 17:42 — Разное | Партизан  
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По всей Беларуси с 30 мая по 1 июня пройдут пикеты солидарности профсоюза РЭП под лозунгами "Прекратить преследование независимых профсоюзов в Беларуси!», «Прекратить уголовное дело против Геннадия Федынича и Игоря Комлик!"

Цель акций: выразить солидарность с обвиняемыми по уголовному делу руководителями профсоюза и протест против давления на их профсоюз, пишет spring96.org

В Лиде уже прошла акция солидарности с лидерами профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом, которые обвиняются в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.

Организаторы акции и члены РЭПа комментируют "Дело профсоюзов»:

"Понятно, что этот весь процесс политический. Никаких особых нарушений у них не было. Просто они в свое время вывели много людей и это напугало власть", - говорит Владимир Крутиков.

"Потому что сейчас монополия власти на общественное движение теряется. У нас есть БРСМ, есть какие-то пенсионеры, какой-то союз женщин и все остальное, которые в купе держит в своих руках Лукашенко. Он увидел, что есть люди, которые ведут себя самостоятельно и потому, основных руководителей надо пустить под нож", - отмечает Сергей Сидоренко.

Ранее стало известно, что активист независимого профсоюза РЭП в Речице Александр Науменко подал заявку в местный райисполком на проведение в райцентре 1 июня пикета протеста против уголовного преследования лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комлик, но ответа пока нет.

По информации «Радио Рация» гродненские активисты РЭП также подали заявки на проведение акции 1 июня в Коложском парке. Про заявку рассказал гродненский активист профсоюза РЭП Игорь Банцер:

"В рамках республиканской акции по поддержке независимого профсоюза РЭП в Гродно подали заявку на мероприятие, которое состоится 1 июня в Коложском парке. Тема мероприятия: поддержка наших руководителей РЭПа, против которых незаконно возбуждены уголовные дела. Мы хотим просто поддержать их и это будет происходить по всей стране, во всех городах, где существуют нормальные ячейки независимого профсоюза".

Аналогичная заявка была направлена ​​в Барановичский городской исполнительный комитет. Пикет запланирован на 30 мая с 13 до 14 часов в Старом парке. Глава Барановичской ячейки профсоюза Григорий Грик отмечает:

"Они до сих пор не нарушали никакого закона, а теперь в 2011 году нашли какие-то нарушения. Почему тогда не задержали? Преследуется профсоюз за то, что активно участвовал во время акций против "декрета о тунеядцах". Вытесняется все, что помогает людям, потому что профсоюз оказывает много помощи простым людям".

На сегодня известно, что заявки на проведение акций протеста поданы в трех местах г. Минска, Гомеле, Калинковичах, Светлогорске, Речице, Ветке, Бресте, Барановичах, Могилеве, Бобруйске, Круглом, Слониме и Новополоцке.


Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказывает сайту palitviazni.info:

"Дело состоит из 11 томов, в каждом томе - более чем по 300 страниц. Мы продолжаем знакомиться в Следственном комитете с материалами дела. Срок ознакомления - до 8 июня. После этого дело пойдет в Прокуратуру, а дальше - в суд. Пока прочитал только четыре тома. Два тома составляют лишь экспертизы. Забрали же наши компьютеры, флешки, анализировали что-то. Кстати, если вы уже сделали экспертизу, если расследование закончено, то почему эту технику нам не возвращаете? Зачем усложняете работу профсоюза? У следователей на это один ответ - после суда".

По мнению Федынича, суд может состояться уже в ближайшие месяц-два.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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