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СМИ: Россия тайно провела испытания сверхдальнего оружия
В России тайно прошли успешные испытания ракеты класса «земля-воздух» системы С-500 с рекордной дальностью.
Как передает
В США подсчитали, что это на 80 км превышает дальность любых известных испытаний. В России же утверждают, что ЗРК С-500 может перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и летательные аппараты, а также самолеты F-22 и F-35.
Также есть информация, что эта система позволит расширить возможности Кремля из причинения высокоточных ударов по нескольким целям. К тому же в РФ утверждают, что система может поражать объекты, которые летят в околоземном пространстве, в 62 милях (около 100 км) над поверхностью планеты.
Ранее канал CNBC сообщал, что Россия с ноября минувшего года по февраль текущего четыре раза запускала крылатые ракеты с ядерной установкой, и все они потерпели крушение.
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В России тайно прошли успешные испытания ракеты класса «земля-воздух» системы С-500 с рекордной дальностью.
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