СМИ: Россия тайно провела испытания сверхдальнего оружия

replyua.net , об этом сообщил американский телеканал CNBC сославшись на информацию источников. Отмечается, что ракета смогла с успехом поразить цель на расстоянии 299 миль (481 км). Как передает, об этом сообщил американский телеканал CNBC сославшись на информацию источников. Отмечается, что ракета смогла с успехом поразить цель на расстоянии 299 миль (481 км).





В США подсчитали, что это на 80 км превышает дальность любых известных испытаний. В России же утверждают, что ЗРК С-500 может перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и летательные аппараты, а также самолеты F-22 и F-35.





Также есть информация, что эта система позволит расширить возможности Кремля из причинения высокоточных ударов по нескольким целям. К тому же в РФ утверждают, что система может поражать объекты, которые летят в околоземном пространстве, в 62 милях (около 100 км) над поверхностью планеты.









Ранее канал CNBC сообщал, что Россия с ноября минувшего года по февраль текущего четыре раза запускала крылатые ракеты с ядерной установкой, и все они потерпели крушение.