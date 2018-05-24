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Глеб о футболистах, которые могут уехать в Европу: Если не уезжают, значит их нет

25.05.2018 17:23 — Разное | Партизан  
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о спросе на молодых белорусских футболистов в европейских клубах.

– Много сейчас белорусских ребят, которые реально могут уехать в Европу?

– Как сказать: есть ребята, которые могут уехать в Европу. Если они не уезжают, то значит их нету. Значит, ими не интересуются. Поэтому как ответить? Сказать, что есть и пока никто не берет? Вот нету или пока нету. Вот если есть заинтересованность в Денисе Щербицком… Вот Деня Поляков уехал. Отыграл, стал чемпионом. Видно, команда его хотела, АПОЭЛ его выкупил. Он не на замене сидит. Он добился и играл в основе. Я горд. Поздравляю, конечно, Деня, тебя! Красавчик. Но это единицы. Конечно, если есть на футболиста спрос, то надо отпускать и давать ему шанс. Только так они будут расти, добиваться успеха и подымать белорусский футбол, – сказал Глеб в эфире «Беларусь 5».


 
 
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о спросе на молодых белорусских футболистов в европейских клубах.
 
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