В Ирландии могут легализовать аборты

25 мая в Ирландии проходит референдум, на котором жителям страны предлагают высказаться за или против легализации абортов.

Сейчас ирландским женщинам позволяется сделать аборт лишь в исключительных случаях, коими являются медицинские показания или угроза для жизни. Если граждане поддержат узаконивание этой процедуры, то прервать беременность будет разрешено на сроке не больше 12 недель.

К слову, в соседней Великобритании законодательство в отношении абортов более либеральное. Этот факт вынуждал многих ирландских женщин выезжать на территорию Соединённого королевства и проводить процедуру там.